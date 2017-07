Un arbre déraciné blesse trois enfants à Lucerne

De violents orages ont frappé mercredi soir la région de Lucerne, le canton de Schwyz et le sud des Grisons. La route reliant l'Engadine à la zone franche italienne de Livigno est coupée par un glissement de terrain sur territoire italien.

La zone franche de Livigno n'est plus accessible depuis l'Engadine. Le seul moyen d'atteindre cette région depuis la Suisse est de passer par le col de la Bernina, a indiqué jeudi la police cantonale des Grisons. Elle confirme une information du site suedostschweiz.ch.

Du côté suisse aussi, la route a été recouverte sur une vingtaine de mètres pendant quelques heures par de la terre et de la boue à cause de l'orage. La police grisonne a été informée mercredi soir par un automobiliste allemand. Il circulait entre Zernez et La Drossa lorsqu'il a été bloqué. La route a été dégagée vers 21h30.

Des orages ont aussi frappé la région de Lucerne mercredi entre 17h45 et 19h15. La police du lac a dû intervenir pour ramener plusieurs bateaux en sécurité, dont certains avaient chaviré. Un navire de croisière a récupéré trois personnes en difficulté dans une embarcation. Il n'y a pas eu de blessé, a indiqué la police lucernoise.

Trois enfants légèrement blessés

A Lucerne même, trois enfants ont été légèrement blessés par la chute d'un arbre au bord du lac. Ils ont été transportés à l'hôpital pour un contrôle. Les pompiers lucernois ont reçu 44 appels en raison des intempéries. Des arbres arrachés ont bloqué quelques rues. Le montant des dégâts n'est pas encore chiffré.

Baum fällt auf Mädchen in Luzern: «Ich hörte panische Schreie» https://t.co/RWdizvXnuV pic.twitter.com/iwOCTyuUy0 — Blick (@Blickch) 20 juillet 2017

Dans le canton de Schwyz, les pompiers sont intervenus pour éteindre un incendie provoqué par la foudre tombée sur un toit à Steinerberg. Il n'y a pas eu de blessé. Les pompiers ont dégagé des arbres tombés sur des routes à Tuggen et Vorderthal. A Altendorf, une centrale énergétique a été inondée. La police cantonale est intervenue à Wangen où un échafaudage est tombé sur une voiture. (ats/nxp)