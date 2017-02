Un couple djihadiste de Lausanne veut rentrer

Un jeune Lausannois d'origine bosniaque, parti au Moyen-Orient se battre dans les rangs de l'Etat islamique, chercherait à rentrer en Suisse. C'est ce qui ressort de documents saisis par l'armée irakienne dans le cadre de son offensive sur Mossoul.

Ajdin B., 23 ans, a pris le nom de guerre d'Abu Wael al-Swissri. Il a disparu de Suisse en août 2015 en emmenant avec lui son épouse, également d'origine bosniaque, comme l'ont découvert Tagesanzeiger.ch/Newsnet ainsi que «10 vor 10», l'émission de la SRF. Ce sont les parents qui ont signalé la disparition.

Connu du SRC

La parcours du couple djihadiste à Lausanne est encore peu clair. Ajdin est connu pour avoir distribué des corans à la rue Haldimand avec le groupe de prosélytisme islamique Lies!. Il avait été repéré par le Service de renseignement de la Confédération (SRC) comme un possible candidat au djihad.

Son nom de guerre, avec sa date de naissance, est apparu sur des documents de l'Etat islamique tombés aux mains de l'armée irakienne. Le jeune homme a été intégré à la katiba (brigade) Tarik Ibn Ziad, une unité de 300 combattants qui regroupe des Européens et des Tchétchènes connus pour leurs exactions.

Il ne veut plus combattre

Sur un des documents saisis, Ajdin apparaît en photo et il est précisé qu'il ne veut plus combattre, peut-être pour des raisons de santé. Pour les autorités helvétiques, le jeune homme est considéré comme dangereux et un mandat d'arrêt international a été émis à son encontre peu après l'apparition des documents saisis en Irak.

L'association Lies! fait toujours l'objet de polémiques en Suisse. Si quelques uns de ses membres se sont distanciés de son action, au moins neuf d'entre eux ont rejoint des zones de combat en Syrie et en Irak. En outre, de nombreux partisans de l'association font part sur les réseaux sociaux de leur soutien à la cause du djihad.

(nxp)