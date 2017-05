Tony Schwartz, nègre du best-seller de Donald Trump «L'Art de la négociation», s'est montré très critique envers l'actuel président des Etats-Unis lors du Symposium de St-Gall. Avec l'élection du magnat de l'immobilier, «un dangereux sociopathe» est au pouvoir depuis 100 jours.

Dans un auditorium comble à l'Université de St-Gall, M. Schwartz a expliqué qu'il n'était pas venu pour défendre Donald Trump. Au contraire, l'ancien journaliste se profile depuis la campagne présidentielle de 2016 comme un critique impitoyable du président américain.

Dans un monde toujours plus complexe, ce n'est pas par hasard qu'un leader émotionnel est arrivé au pouvoir, selon M. Schwartz. Le nouveau président américain agit de manière impulsive et égocentrique. Il lui manque des connaissances, de l'empathie et une capacité d'écoute.

M. Schwartz n'exclut pas que Donald Trump devienne encore plus autoritaire durant son mandat, et qu'il s'en prenne par exemple à la presse libre. Dans le domaine militaire, cela pourrait être dangereux s'il venait à se sentir humilié par des dirigeants étrangers, comme le Nord-coréen Kim Jong-Un ou le président russe Vladimir Poutine.

Le choix du changement

Pour Symone D. Sanders, ancienne porte-parole du candidat malheureux aux primaires démocrates Bernie Sanders, de nombreux citoyennes et citoyens américains ont tout simplement voté pour un changement lors de l'élection de novembre dernier. Il ne s'agissait pas uniquement de la personne de Donald Trump. Mme Sanders parle d'une «élection du changement».

Malgré un essor économique, le fossé entre les pauvres et les riches s'est agrandi lors des huit dernières années. Des millions d'individus - des Afro-américains comme des Blancs - avaient le sentiment de ne pas avancer. Ils ont cru «une personne non-conventionnelle tel que Donald Trump» capable de faire le plus rapidement quelque chose pour eux.