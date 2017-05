Un gros coeur «parfait» en diamant mis aux enchères

Le plus gros diamant «parfait» taillé en forme de coeur jamais mis aux enchères sera proposé par la maison Christie's le 17 mai à Genève où il pourrait être vendu pour 20 millions de dollars (18 millions d'euros).

Ce lot phare de la traditionnelle vente de mai de haute-joaillerie de la célèbre maison d'enchères est composé d'un collier de perles de culture auquel est attaché le diamant, une pierre de 92 carats.

Ce diamant blanc (couleur D, meilleur grade possible pour un diamant), sans aucune impureté, nommé «La Légende», est estimé par les experts entre 14 et 20 millions de dollars.

Il est signé Boehmer et Bassenge, un nouveau venu dans le cercle très fermé des grands joailliers, qui a repris les noms de fameux bijoutiers à la cour du roi de France au XVIIIe siècle.

Ces bijoutiers créèrent le fameux «Collier de la Reine», de près de 650 diamants et pesant 2800 carats, dont l'affaire, l'une des plus fameuses escroqueries de l'Histoire, ébranla profondément la monarchie sous Louis XVI.

Aujourd'hui, la maison Boehmer et Bassenge est détenue par un diamantaire anversois. Lors de la vente du 17 mai, quelque 250 bijoux exceptionnels seront proposés à Genève. Une paire de boucles d'oreilles pendantes, également signées Boehmer et Bassange, composées d'un diamant blanc de 10 carats surmonté d'un diamant rose taillé en forme de noeud et entouré d'une cascade de petits diamants blancs, sera ainsi mise aux enchères, pour un prix estimé entre 2 et 3 millions de dollars.

Seront également offerts aux enchères des bijoux de la collection de la star de cinéma Elizabeth Taylor (1932-2011). (afp/nxp)