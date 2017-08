Un hooligan de 24 ans condamné à la prison ferme

Un Appenzellois de 24 ans a été condamné mercredi à trois ans de prison pour avoir jeté des engins pyrotechniques, blessant un spectateur d'un match de football à Lucerne en février 2016. Le Tribunal pénal fédéral prononce une telle peine pour la première fois.

Sur les trois ans, la moitié est avec sursis. Le Tribunal pénal a également condamné l'accusé à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 francs la journée, ainsi qu'à une amende de 700 francs. Il devra également verser 12'000 francs de dommages-intérêts au spectateur blessé qui en réclamait cinq fois plus.

Le défenseur du fan de Lucerne avait plaidé la relaxe de son client, estimant qu'il avait pris ses précautions avant de jeter ses fumigènes et autres fusées. Les juges de Bellinzone ont au contraire plutôt suivi le Ministère public de la Confédération qui a requis mardi une peine de quatre ans de prison ferme.

L'analyse des images de surveillance a prouvé que le prévenu avait jeté au moins quatre engins explosifs et des fumigènes sur la pelouse. Il avait ainsi accepté que des personnes puissent être blessées, et que des dommages surviennent aux installations et à la pelouse. Un spectateur de près de 50 ans, qui suivait le match dans le secteur contigu, avait été blessé durablement par cet acte. Ayant subi une importante perte d'audition, il a dû être opéré. Mardi, l'homme a indiqué souffrir encore de flash-back. (ats/nxp)