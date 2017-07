Un jeune couple de vautours intègre le zoo

Les deux nouveaux pensionnaires sont âgés d'un an. Dans environ quatre ans, leur plumage aura viré au blanc, comme celui de leur vénérable colocataire du troisième âge. Leur bec et leur face deviendront de plus en plus jaunes.

L'envergure des percnoptères atteint jusqu'à 1,70 mètre pour un poids allant jusqu'à 2,2 kilos, a indiqué mercredi le zoologue Robert Zingg aux médias réunis sur place. Le nombre de couples est estimé entre 3000 et 4700 en Europe. Il n'en existe plus en liberté sur le territoire suisse depuis la fin du 19e siècle.

Le milieu naturel des vautours percnoptères s'étend du sud de l'Europe à l'Asie centrale et au nord-ouest de l'Inde. Ils sont aussi présents en Afrique du nord et dans la péninsule arabique. Leur population est toutefois en forte diminution en raison d'actions d'empoisonnement destinés en réalité aux grands prédateurs comme les loups, ou aux résidus de médicaments issus de charognes. (ats/nxp)