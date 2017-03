Un loup soupçonné d'attaques de moutons

Plusieurs moutons ont été tués cette semaine à Hohentannen (TG) et Uesslingen (TG). Les attaques pourraient être l'oeuvre d'un loup.

Il n'est pas exclu que le loup soit de retour en Thurgovie, après 200 ans d'absence, a indiqué vendredi le service cantonal de la chasse et de la pêche. Au début de la semaine, plusieurs moutons ont été tués et d'autres blessés sur deux pâturages à Hohentannen. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un mouton a été tué et trois autres blessés à Uesslingen.

Un chien ou un loup

Selon les premières analyses du Centre pour la médecine des poissons et animaux sauvages (FIWI) de l'Université de Berne, les attaques sont l'oeuvre d'un chien ou d'un loup. En l'absence d'observation directe de l'animal, les analyses génétiques permettront d'y voir plus clair. Les résultats ne seront toutefois pas connus avant plusieurs semaines.

Le service thurgovien de la chasse et de la pêche invite les éleveurs à redoubler d'attention et à prendre des mesures de protection. Il les invite notamment à rentrer les animaux dans les étables la nuit. (ats/nxp)