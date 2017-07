Un meurtrier d'Oensingen arrêté au Kosovo

Le meurtre remonte à l'été 2012, lorsque Deme B., 54 ans ans, et son fils Bekim B., 28 ans, abattent un père et son fils d'une famille ennemie, dans le village d'Oensingen (SO). Condamnés à respectivement 17 et 20 ans de prison, le père s'était rendu au Kosovo juste avant la confirmation du verdict en décembre 2016.

Selon le portail kosovar «Indeks Online», l'homme a été arrêté. La police kosovare a confirmé au Blick qu'une personne recherchée avec les mêmes initiales avait été interpellée mercredi. Deme B. figurait sur les listes d'Interpol.

L'Office fédéral de la police (fedpol) n'a toujours pas reçu la confirmation qu'il s'agit bien du second assassin d'Oensingen. Le père et le fils avaient été condamnés en première instance et la Tribunal de Soleure a confirmé la peine, qualifiant les assassins d'êtres sans scrupules avec une volonté marquée de détruire.

Avec un Fass 90

Le père avait écopé d'une peine moindre car il n'était pas celui qui voulait tuer les deux hommes, comme l'avait rappelé la SRF. Le Tribunal cantonal avait déclaré en décembre qu'il aurait eu volontiers la main plus lourde pour les deux meurtriers mais qu'il ne pouvait aggraver les peines. Il n'a donc pu que confirmer le verdict.

Bekim B. avait utilisé un Fass 90 ainsi qu'un pistolet pour mettre à exécution son sinistre projet. Il détenait illégalement ces armes et avait refusé de rendre le fusil d'assaut à l'armée qui cherchait à le récupérer. Le fils avait essayé de dédouaner son père mais les preuves sur le lieu du crime montraient que le jeune homme n'avait pas été le seul à faire feu.

