«Un retard ou un blocage des réformes pénalisera toute la population»

Rien ne va plus à Neuchâtel. Depuis des semaines, la colère gronde chez les enseignants, qui protestent contre la nouvelle grille salariale qui entrera en vigueur en janvier prochain. Des enseignants qui seront à nouveau dans la rue demain jeudi. Alors que les mouvements de protestation se multiplient - une manifestation contre l'austérité avoir lieu samedi - le Conseil d'Etat sort de sa réserve. Et lance un appel public à "la responsabilité collective pour éviter le blocage des réformes". Le président du Conseil d'Etat Jean-Nathanaël Karakash s'en explique

Pourquoi lancer un tel appel?

Dans le contexte actuel, des efforts sont nécessaires de la part de l’ensemble de la population neuchâteloise pour faire face à une situation qui est extrêmement difficile. Cela implique que l’on puisse remettre en question le fonctionnement, l’organisation et le niveau actuel des prestations de l'Etat pour pouvoir franchir l’obstacle et poser les bases de l’organisation future du canton. Il faut être conscient qu’un blocage des réformes ou même un retard des décisions aura des conséquences pénalisantes pour l’entier de la population neuchâteloise. C’est le message qu’on souhaite faire passer. Les craintes et les oppositions qui s’expriment sont légitimes. Elles font partie du débat politique, c’est normal. Par contre, cela ne doit pas conduite à la négation des problèmes ni un report à plus tard des solutions.

Vous visez directement les enseignants qui vont manifester demain. Vous êtes en train de prendre à partie l’ensemble du canton contre eux?

Non, je ne crois pas. Le rôle principal de l’Etat c’est d’assurer les conditions de la cohésion cantonale et de la paix sociale et de mener le navire dans une situation d’adversité. Par ailleurs, nous avons un rôle en tant qu’employeur. Et il nous paraissait important de replacer dans le contexte général actuel la question des conditions salariales et des conditions de travail des enseignants, mais aussi toutes les autres oppositions face aux changements en cours. On n’a pas qu’une grève des enseignants, mais aussi des appels à manifester qui sont lancés de manière plus large contre une politique d’austérité. Il y a aujourd’hui un référendum contre la construction du nouvel hôtel judiciaire. Cette multiplication des signaux nous amène à recadrer le débat. Si chacun dit: on est d’accord avec la vision globale, mais nous, on ne fera pas d’effort, on est dans une situation de blocage qui n’engendrera que des perdants.

Vous êtes en train de dire aux Neuchâtelois: arrêtez votre cirque. Les Neuchâtelois ne veulent faire aucun effort?

Non, non. On a mené des réformes importantes devant le Grand Conseil et on espère bien qu’elles seront validées par la population. On n’est pas en train d’engueuler ou de remettre à l’ordre qui que ce soit. On doit trouver tous ensemble le moyen d’avancer. Le recul ou l’immobilité ne sont pas des options viables pour le canton et la construction de son avenir. Dans le dossier des enseignants, on a posé des priorités: on avance avec l’amélioration des conditions de travail, mais on avance aussi avec la nouvelle grille salariale qui est contestée depuis maintenant deux ans. On ne voit pas grand sens à retarder encore l’entrée en vigueur de cette grille. Cela prolongerait une période transitoire désagréable et problématique pour les enseignants eux-mêmes.

Vous dressez un constat très noir du canton de Neuchâtel: recul des emplois, inquiétude sur la paix sociale et sur la capacité d’action de l’Etat.

Neuchâtel affronte une situation très difficile. C’est un canton exportateur et industriel. La production de richesse se poursuit, mais les marges se sont érodées depuis la fin du taux plancher, notamment dans le secteur horloger qui représente un emploi sur 5. On se retrouve dans une situation économique difficile, et cela alors que les collectivités publiques sont aussi dans une situation financière fragile. On ne doit pas se le cacher. On équilibre péniblement nos comptes année après année. Et quand on subit un choc conjoncturel comme celui-là, et que s’ajoute encore une baisse importante de la péréquation financière intercantonale, on doit revoir nos structures, notre organisation, nos standards et nos prestations.

Dire qu’on craint pour la cohésion du canton, cela va bien au-delà des simples difficultés financières du moment.

On est à une période charnière. On a des grands projets de développement dans le pipeline, qui dépendent en partie de la Confédération. C’est le cas au niveau routier, avec des investissements qui vont permettre de mieux connecter les Montagnes neuchâteloises au bas du canton et au reste du pays. On a également un projet de RER, que l’on doit encore consolider pour qu’il soit pris en compte par la Confédération. Ce sont des éléments essentiels pour construire la cohésion cantonale. Nous voulons organiser Neuchâtel comme un espace unique, et qui centralise le long de ses axes de communication l’ensemble de ses prestations. Si on ne peut pas se repenser comme cela, il y a un risque de voir finalement le développement des différentes régions du canton diverger complètement. On a besoin de cohésion cantonale, ce n’est pas nouveau à Neuchâtel. On a vu le temps qu’il a fallu pour réorganiser l’hôpital. On est content d’avoir une réforme très solide validée par le Grand Conseil. Mais toujours ressort la crainte d’un délitement de la cohésion cantonale, que ce soit entre les régions ou entre les différentes couches de la population. Comme gouvernement, on doit être les garants de la cohésion et porter le développement de l’ensemble du canton. C’est pour cela qu’on a décidé de maintenir le niveau des investissements, et de ne pas les réduire malgré les difficultés financières actuelles. (24 heures)