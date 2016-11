Un tiers des Suisses vit seul sous son toit

Les Suisses sont toujours plus nombreux à vivre seuls sous leur toit. Et quand ils choisissent de le partager, c'est le plus souvent avec une seule personne, selon une enquête de la Confédération. Les communautés plus étendues, de six personnes ou plus, tendent quant à elles à perdre du terrain.

Un bon tiers des ménages suisses sont composés d'une seule personne et cette configuration demeure la plus courante. Ce type d'habitat a augmenté de 4,5% depuis 2012 et représente près de 16% de la population totale, relève la dernière enquête sur les ménages de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le deuxième modèle le plus répandu est le ménage à deux, où se retrouve 29% de la population en 2015, précise l'OFS dans un communiqué jeudi. Cette configuration est aussi celle qui connaît la plus forte croissance depuis 2012. Elle a en effet progressé de 4,6% dans l'intervalle, pour englober 1,2 million de ménages.

L'OFS recense 3,6 millions de ménages privés en Suisse en 2015, soit 4,1% de plus que l'année précédente. Durant cette même période, la taille moyenne des ménages se monte à 2,25 personnes.

Réduction de la taille des ménages

Le nombre de ménages composés de trois ou de quatre personnes demeure assez stable. Ces modèles regroupent respectivement 18 et 23% de la population.

De moins en moins de personnes choisissent en revanche de partager leur toit avec des communautés plus importantes. Les quelque 63'000 ménages comprenant six personnes ou plus représentent encore 5% de la population en 2015, contre 5,3% en 2012. (ats/nxp)