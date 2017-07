Un vidéaste italien vante les «Maldives» suisses

Le vidéaste italien Marco Capedri s’est filmé dans un décor de paradis terrestre, en Suisse, et a invité ses abonnés à découvrir ce lieu «merveilleux» situé à une heure de Milan. Il s'agit de la Vallée Verzasca, au Tessin, où court une rivière couleur émeraude traversée par un pont à double arche. Sa vidéo intitulée «Les Maldives de Milan» a été partagée plus de 22 000 fois et vue plus de 2 millions de fois sur Facebook.

Selon La Repubblica, la vidéo a provoqué un afflux de touristes lombards se parquant un peu partout. «Il nous a fait une belle publicité, mais nous ferait une faveur s'il demandait à ses compatriotes de se parquer correctement, en respectant les règles du lieu», a réagi Roberto Bacciarini, le maire de Lavertezzo, l’une des communes concernées, interrogé par le quotidien italien.

Pour le site TicinoNews, les «Maldives de Milan» ressemblent plutôt à Rimini, station balnéaire de la côte adriatique réputée pour ses plages bondées. L’histoire fait le tour de la presse italienne depuis quelques jours et a notamment été reprise par le quotidien napolitain Il Mattino.

(24 heures)