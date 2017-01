Une appli pour éviter de tomber dans la spirale du jeu

Elle s'appelle «jeu-contrôle». Cette application gratuite, disponible sur smartphone ou sur Internet, est l'arme développée par les cantons romands pour lutter contre le jeu excessif. Un fléau qui fait basculer des milliers de joueurs, mais aussi leurs proches, dans une spirale infernale: endettement, conflits conjugaux, isolement, perte d'emploi, précarisation, stress, dépression, etc. «Nous avons une responsabilité sociale à assumer», souligne le conseiller d'Etat genevois Mauro Poggia, président de la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (CLASS).

«Consommation contrôlée»

Cet outil s'adresse à celles et ceux qui souhaitent limiter leur activité de jeux d'argent, notamment sur les plates-formes en ligne au succès galopant. Comment ça marche? En quelques clics, le joueur peut se fixer des objectifs réalistes en termes de temps de jeu et d'argent à dépenser. Par exemple: 30 minutes et 40 francs. Il se met à jouer... et le compteur tourne. Une alarme vient ensuite lui signaler que son délai est dépassé. Libre à lui de continuer ou non, de livrer son sentiment au moyen d'émoticônes, puis d'enregistrer ses données. Des statistiques personnelles seront produites chaque jour, pour lui permettre d'observer sa propre pratique. Enfin, il pourra bénéficier de conseils téléphoniques de la part de professionnels, 24 heures sur 24.

Cette démarche visant une «consommation contrôlée» a fait ses preuves dans la lutte contre d'autres addictions, soulignent les instigateurs du projet. «On ne pourra pas aboutir tout de suite à l'abstinence, à supposer qu'elle soit souhaitable, admet Mauro Poggia. Mais il sera peut-être possible de redescendre au niveau de la passion, voire du simple plaisir du jeu.» Selon les spécialistes présents lors du lancement mercredi à Lausanne, cette approche s'avère parfaitement complémentaire à la prise en charge en milieu hospitalier. Ce d'autant plus que les joueurs compulsifs qui sollicitent un traitement spécialisé sont rares: à peine 2 à 5% des cas, selon diverses études.

Enormes coûts sociaux

En Suisse, le produit brut des jeux d'argent dépassait 1,5 milliard de francs en 2015. Ce pactole profite en bonne partie à l'AVS et à de très nombreuses associations et institutions, à travers la redistribution des bénéfices des loteries. Mais cette médaille à son revers: l'addiction au jeu génère des coûts sociaux évalués à plus de 600 millions de francs par année, selon une étude de l'Université de Neuchâtel publiée en 2012. Entre 75'000 et 120'000 personnes sont directement concernées. Et 20% des Romands disent connaître une situation problématique dans leur entourage proche.

(24 heures)