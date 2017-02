Une centaine de policiers mobilisés dans une opération antiterroriste

Stupeur au Tessin. Mercredi après-midi, les autorités cantonales et fédérales ont mené une méga-opération dans le cadre d’une enquête contre le terrorisme. Outre des représentants des ministères publics de la Confédération (MPC) et du Tessin, plus de 100 agents de la police tessinoise et de la Police fédérale (fedpol) étaient présents sur le terrain, selon les autorités. Celles-ci ont évoqué plusieurs points d’intervention dans le canton dont une mosquée, tout en se refusant à préciser les lieux exacts.

Un Suisso-Turc d’une trentaine d’années a été arrêté. Le MPC a engagé une procédure pénale contre lui et un ressortissant turc. Impossible d’en savoir plus sur ce dernier, ni même de définir s’il se trouve actuellement sur le sol suisse, en liberté ou en prison.

Quoi qu’il en soit, tous deux sont soupçonnés d’avoir violé la loi fédérale interdisant les groupes Al-Qaida et Etat islamique, de soutien et de participation à une organisation criminelle et de violation de l’interdiction de représenter de la violence. «Il existe le soupçon que des personnes auraient été recrutées pour l’Etat islamique ou des organisations apparentées», ajoute le Ministère public, sans préciser si et de quelle manière les deux prévenus sont impliqués dans ces recrutements.

En réalité, ces interventions cachent deux enquêtes parallèles. Mais tout tourne autour du Suisso-Turc qui dort aujourd’hui en prison. «Des agents de la police cantonale et fédérale ont mené une enquête portant sur des soupçons d’actes liés au terrorisme, explique Stefano Gianettoni, attaché de presse de la police cantonale tessinoise. Ils ont alors découvert des informations qui ont mené à une deuxième enquête. C’est la raison pour laquelle nous avons couplé les opérations avec la Police fédérale.»

Entreprise de sécurité visée

La deuxième affaire concerne l’entreprise de sécurité bellinzonaise qui employait le principal suspect. La police cantonale tessinoise a suspendu, mercredi également, les activités de l’entreprise. Elle a également arrêté son patron, un Suisse de 36 ans. L’enquête a mené à des soupçons, entre autres, d’usure, de séquestre d’une personne et d’actes de violences sur au moins un requérant d’asile. Ce dernier loge au Centre d’asile de Camorino, dont la sécurité était assurée par l’entreprise incriminée. «Le lien entre les deux affaires, c’est que la personne arrêtée dans le cadre de l’enquête terroriste est aussi impliquée dans les faits de violence reprochés dans la deuxième enquête», conclut Stefano Gianettoni.

Pourquoi cent policiers ont-ils été mobilisés pour arrêter une seule personne? «Nous comptons les effectifs mobilisés dès le début de l’enquête, précise Stefano. En cumulant ceux qui observent, ceux qui interviennent ou encore ceux qui procèdent à des perquisitions, le compte est vite atteint. Et puis nous avons dû remplacer au pied levé l’entreprise de sécurité au Centre de Camorino.»

Quelque 70 procédures pénales sont pendantes auprès du MPC dans le domaine du terrorisme motivé par le djihadisme. Ce chiffre avait fortement augmenté entre fin 2015 et le printemps 2016. Actuellement, la Suisse dispose uniquement d’une loi fédérale urgente qui interdit Al-Qaida et l’Etat islamique jusqu’en 2018. La sanction maximale se limite à 5 ans. Depuis l’été 2016 cependant, un projet de loi prévoyant un article spécifique contre le terrorisme est en cours d’élaboration. Celui-ci devrait comprendre des sanctions plus sévères. La peine de prison maximale pourrait passer à 10 ans ou plus.

(24 heures)