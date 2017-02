Une étude rassurante sur les acides gras trans

Beurre ou margarine? Peu importe, si vous n’en abusez pas! C’est en substance la conclusion d’une étude de l’Hôpital de Berne et d’Agroscope (le centre de compétences de la Confédération pour la recherche agricole) sur les acides gras trans présents dans notre alimentation.

«Depuis longtemps, il est avéré qu’une consommation élevée d’acides gras trans d’origine industrielle augmente le risque de maladies cardio-vasculaires», écrivent les chercheurs dans un communiqué diffusé mardi. Ces matières se trouvent naturellement dans certains aliments. Elles peuvent aussi provenir du processus industriel de fabrication. En 2007, une étude de l’EPFZ avait montré que de nombreux produits vendus en Suisse en contenaient trop. En 2008, leur quantité a été limitée à 2% de la teneur en graisse.

Agroscope et l’Hôpital de l’Ile voulaient vérifier si les acides gras trans naturels et industriels avaient un effet différent sur la santé, s’ils sont consommés dans ces limites. Cent quarante-deux personnes en bonne santé se sont prêtées au test. Pendant deux semaines, elles ont consommé une margarine sans acide gras trans. Le mois suivant, un groupe n’a pas changé son régime, le deuxième est passé à une margarine avec des acides gras trans industriels et un troisième a consommé leur version naturelle, avec du beurre d’alpage. Dans les deux derniers cas, les acides gras trans représentaient 2% de l’énergie consommée. Pour le reste, l’alimentation était équilibrée.

Résultat? On n’a constaté que de faibles modifications dans tous les groupes. «Concrètement, cela signifie pour les consommateurs suisses avec un cœur sain qu’il n’y a aucun risque à consommer des acides gras trans, dans la mesure où ils se nourrissent selon les recommandations en matière d’alimentation en vigueur en Suisse», écrivent les chercheurs.

«D’autres études ont montré que les acides gras trans industriels sont moins bons que ceux naturels, précise Alexandra Schmid, collaboratrice scientifique à Agroscope . La particularité de notre recherche est que les quantités absorbées étaient plus réalistes: la consommation des gens se situe en moyenne en dessous de 1%.» Et qu’en serait-il sur le plus long terme? Selon les scientifiques, il serait souhaitable d’approfondir la question. (24 heures)