Une initiative contre la libre circulation adoptée

Blocher réagit

Vingt-cinq ans après le «non» à l'Espace économique européen (EEE), le président fondateur de l'ASIN et ancien conseiller fédéral Christoph Blocher a appelé samedi la base du mouvement à un nouveau combat contre «l'enchaînement planifié» à l'Union européenne (UE). Il en va de l'«être ou ne pas être de la Confédération».



Sous des applaudissements fournis et répétés, M. Blocher a appelé les quelque 500 délégués de l'Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN) réunis à la halle polyvalente de la caserne de Berne à «se concentrer pleinement et entièrement sur le grand objectif». Soit: appliquer «la fin de la libre circulation déjà décidée au niveau constitutionnel» ainsi qu'empêcher «l'enchaînement planifié à l'UE».



L'ancien conseiller fédéral faisait allusion à un possible accord-cadre ou accord institutionnel que le gouvernement aimerait encore obtenir cette année et qui porte en germe «l'enchaînement à l'UE jusqu'à l'auto-dissolution». «Un Suisse debout ne se laisse pas faire ainsi», a dit le Zurichois.



Ce combat «exigera de nous tous l'engagement le plus déterminé», car comme lors de la votation il y a 25 ans, on nous prédira le naufrage pour la Suisse «si on s'accroche à l'indépendance».



Auparavant, dans son discours, Christoph Blocher a fustigé l'UE en la qualifiant de «construction intellectuelle défectueuse», qui gémit aujourd'hui sous d'énormes signes de fatigue. La volonté manifestée par des «personnes dirigeantes» de sacrifier la Suisse est «l'expression d'une folie des grandeurs et d'une volonté de châteaux en Espagne».