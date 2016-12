Une maman et son bébé sont incarcérés à Champ-Dollon

Ce pensionnaire-là ne passe pas inaperçu. Un bébé vit dans une cellule avec sa mère, placée en détention provisoire depuis le 23 décembre à Champ-Dollon, selon nos sources. Un cas de figure rare pour cet établissement.

La détenue, étrangère, sans attache en Suisse, a été placée avec son bébé âgé de 11 mois dans le quartier de haute sécurité. «Nous avons dû les accueillir ici parce que la prison de La Tuilière à Lonay, adaptée pour ce genre de cas, est complète», observe un gardien. Et comme la prison genevoise pour femmes de Riant-Parc est fermée depuis 2014, d’autres solutions ont dû être trouvées. «Pourquoi n’ont-ils pas été placés à Curabilis ou aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) avec une surveillance? Champ-Dollon, surpeuplée, est-elle un endroit approprié pour eux? s’interroge un autre agent. La direction générale de l’Office cantonal de la détention (OCD) a mal anticipé la situation.»

Le service de communication de l’OCD fait savoir que ni l’office, ni la direction de Champ-Dollon, ni le Département de la sécurité ne communiquent sur des «situations individuelles».

Sans parler du cas particulier, le docteur Laurent Gétaz, responsable de l’Unité de médecine pénitentiaire et hospitalière, rattachée aux HUG, s’exprime de manière générale: «Il arrive que des femmes soient écrouées lorsqu’elles sont enceintes ou accompagnée d’un nourrisson. Les autorités pénitentiaires font alors le nécessaire pour les placer à La Tuilière.» Celle-ci dispose de deux places «mère-enfant», soit deux cellules spécialement aménagées, reliées par un espace commun et séparé des autres secteurs cellulaires. «S’il n’y a plus de place là-bas, la mère et l’enfant sont exceptionnellement accueillis dans une prison classique qui s’adapte», poursuit Laurent Gétaz.

Le médecin rappelle le cadre: «La non-séparation d’une mère et de son bébé est inscrite dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Ce principe est valable aussi pour une mère placée en détention. Il faut savoir que le traumatisme d’une séparation brutale pourrait développer chez l’enfant des carences affectives.»

En Suisse, le Code pénal prévoit que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge jusqu’à 3 ans, pour autant que ce soit aussi dans l’intérêt du petit. C’est là toute la question. «La décision du maintien de l’enfant auprès de sa mère détenue n’est possible que si elle ne le met pas en danger.» Tous deux font donc l’objet d’une attention particulière de la part du personnel pénitentiaire et d’autres entités, comme le Service de protection des mineurs.

Comment faire pour que l’incarcération de la mère ne pèse pas sur l’enfant? «Il est tout à fait envisageable qu’il bénéficie d’une prise en charge à l’extérieur de la prison, grâce à des structures institutionnelles ou associatives», relève le Dr Gétaz. Ainsi, le bébé pourrait sortir davantage à l’air libre que sa mère. Il reviendrait à des partenaires associatifs de le promener, en évitant les contacts avec des détenus. Il est aussi possible qu’il puisse aller quelques heures par jour dans une crèche.

Ces aménagements ne peuvent être réalisés qu’avec l’accord de la mère. «Même emprisonnée, elle continue à exercer son autorité parentale et ne perd pas ses droits envers son enfant.» (24 heures)