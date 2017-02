Une série TV doit décourager les migrants nigérians à chercher asile en Suisse

L’histoire de Joshua, ou les tribulations d’un Nigérian en Suisse. Ce pourrait être le titre de la série TV que les autorités suisses et nigérianes sont en train de tourner à Berne. 13 épisodes pas franchement marrants pour raconter le parcours d’un étudiant qui fuit Lagos, la capitale nigériane, avec un visa volé. Arrivé en Suisse, ce sera la descente aux enfers. Sa demande d’asile est rejetée. Le jeune homme tombe dans la clandestinité, entre misère et peur, avant l’expulsion manu militari et le retour honteux dans son pays.

Casser les clichés sur la Suisse



Déprimant? C’est bien l’objectif du projet, révélé par la radio alémanique. La série a en effet pour but de casser l’image idyllique que les Nigérians se font de notre pays. Et donc les décourager à y chercher refuge. L’an dernier quelque 1100 Nigérians ont déposé une demande d’asile en Suisse. Pour le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), ce film permettra de diffuser «des informations objectives sur la migration», comme l’explique son porte-parole. Ce projet, devisé à 450 000 francs, fait partie d’un partenariat migratoire conclu entre les deux pays.

Efficacité mise en doute



Et si ce vecteur de communication a été choisi, c’est parce que l’industrie nigériane du cinéma est l’une des plus florissante au monde. La série TV s’inscrit parfaitement dans les critères typiques du Nollywood. Reste à savoir si elle portera ses fruits. L'Aide suisse aux réfugiés en doute. "Un film ne peut guère retenir un père de famille qui n'arrive plus à nourrir les siens", observe son porte-parole Stefan Frey, cité par 20 Minuten.

Quelque 200 000 DVD seront distribués dans les centres de passeport par les autorités nigérianes. Le projet fera l'objet d'une évaluation pour vérifier son impact sur le terrain. (24 heures)