Vent et sécheresse sapent le travail des pompiers

Six hélicoptères bombardiers d'eau, dont trois militaires et trois privés, sont à l'oeuvre mercredi pour éteindre les incendies de forêt dans le Val Mesolcina (GR) sur une surface équivalant à 90 terrains de football. La sécheresse a favorisé la catastrophe. La pluie n'est plus tombée dans la région depuis plus d'un mois.

Les dernières précipitations dans cette vallée italophone des Grisons datent du 25 novembre dernier. Il s'agissait de la dernière journée d'une semaine fortement arrosée, indique mercredi à l'ats un porte-parole de MétéoSuisse.

Pas de pluie avant le 2 janvier

Selon les prévisions météorologiques, aucune précipitation n'est à attendre avant le 2 janvier, dans cinq jours. Les averses ne devraient en outre pas être abondantes au début de la nouvelle année.

Pour l'instant, les vents alourdissent la tâche des pompiers. Ils soufflent à environ 60 km/h et ne faibliront qu'en soirée.

Les feux de forêt aux Grisons et au Tessin ont tenu en haleine les pompiers toute la nuit de mardi à mercredi . Tant au val Mesolcina (GR) que dans la région de Faido (TI), des habitants ont dû être évacués. Le vent complique la tâche des forces d'intervention.

D'après la police grisonne, le feu entre Mesocco et Soazza, qui s'est déclaré vers 18h00 mardi soir, atteignait à 07h00 mercredi une surface de 600 mètres sur un kilomètre. Il s'est propagé «à cause des vents». La topographie du lieu et l'obscurité ont également contribué à rendre difficile la lutte contre les flammes.

A Mesocco, quatre personnes ont été évacuées de deux logements, parce que le feu se rapprochait dangereusement des habitations. Selon les forces d'intervention, l'incendie sévit à une distance de seulement quelque 500 mètres des villages de Mesocco et Soazza. La police s'attend à d'autres évacuations, écrit-elle dans un communiqué.

Les forces d'intervention, qui comptent une soixantaine de personnes, s'efforcent toujours de faire reculer les flammes. Deux hélicoptères de l'armée suisse et des entreprises civiles se tenaient prêts à intervenir dès le lever du jour.

La cause de l'incendie demeure obscure. L'A13 ainsi que la route cantonale voisine ont été fermées mardi soir dans les deux sens à la circulation en raison des risques de chutes de pierres. Les deux voies sont en effet bordées de pentes assez raides. La police a indiqué qu'elles resteraient fermées au moins jusqu'à la mi-journée.

Aucune information n'était encore disponible concernant le deuxième incendie, au Tessin. Mardi soir, 15 personnes ont été héliportées par mesure de précaution jusque dans la commune de Chironico.

