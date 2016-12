Vers un Noël doux et sans neige... comme d'habitude

Le pays est une nouvelle fois placé sous le signe d'un Noël vert et doux jusqu'en altitude. La grisaille est venue ajouter son grain de sel cette année, avec quelques gouttes de pluie par endroits.

Ces dernières années, c'est quasi devenu une tradition, rappelle SRF Meteo. Samedi, il a fait 10,3 degrés à Boltigen, dans le Simmental (BE) et 10,9 sur la Cimetta au-dessus de Locarno, à presque 1700 m d'altitude.

C'est en 2010 qu'il a neigé pour la dernière fois à Noël. Par la suite, douceur et verdure ont été de mise. En 2012, par exemple, il a fait plus de 20 degrés à Reigoldswil (BL) le 24 décembre. L'année suivante, on mesurait 17,1 degrés à Bâle.

En 2014 et 2015 également, les veillées de Noël ont été très douces, avec respectivement 10 et 15 degrés en moyenne en plaine. La faute en incombe fréquemment à cette période à de l'air doux et humide en provenance de l'Atlantique qui fait remonter la limite pluie-neige au-dessus de 1000 mètres.

Cette année toutefois, les montagnes pourraient se voir saupoudrées de quelques flocons, pronostique SRF Meteo. Avant... le retour de l'anticyclone annoncé pour mardi, avec brouillard sur le Plateau et douceur en montagne. (ats/nxp)