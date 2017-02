[Vidéo] Légal, le cannabis «light» cartonne en Suisse

«Je ne voulais plus d’effets psychotropes»

Vanessa, Lausannoise d’une vingtaine d’années, était une grosse fumeuse de joints «normaux». Il y a deux mois, elle s’est mise au CBD: «J’adore le cannabis, le goût, l’odeur, mais la teneur en THC n’arrête pas d’augmenter et j’ai l’impression que cela a un effet néfaste sur le cerveau. Depuis des années, je me dis que je voudrais pouvoir en consommer sans subir d’effets psychotropes. C’est le cas avec le CBD qui, en plus, me détend.» Son usage d’herbe légale tient Vanessa éloignée de ses anciennes habitudes. «Il est difficile pour moi de ne pas fumer, socialement. Si je ne fumais pas du CBD, je le remplacerais par du cannabis «normal», voire même des cigarettes.»



Comme c’est le cas pour Vanessa, l’Office fédéral de la santé publique estime que le chanvre CBD pourrait inciter certains fumeurs à réduire leur usage de cannabis illégal. Addiction Suisse, de son côté, reste prudente et rappelle qu’aucune étude n’a encore été menée sur cet impact potentiel. «On ne peut pas dire avec certitude que ce produit aide au sevrage, indique Corine Kibora, porte-parole de l’organisation. Il convient d’observer ce nouveau marché et, dans un avenir proche, d’envisager des enquêtes sur les motivations des clients, ainsi que des études sur les effets à moyen long terme de ce produit. On ne connaît pas encore ceux-ci, même si le risque d’addiction semble faible.»