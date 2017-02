Zurich dope sa lutte contre la cybercriminalité

«Le monde virtuel ne peut pas être une zone de non-droit!» Le Conseil d’Etat zurichois l’a martelé mercredi au moment d’annoncer à la presse son intention de renforcer sa lutte contre la cybercriminalité. Le moyen choisi? Pas moins de 20 nouveaux postes dédiés à la traque aux délinquants numériques. Soit dix spécialistes en informatique, cinq procureurs et cinq assistants. Le coût de ses engagements s’élève à près de 3 millions de francs par année. Ces recrues viendront épauler le travail de la douzaine de collaborateurs, dont deux procureurs et six enquêteurs, qui œuvrent déjà au Centre de compétence sur le cybercrime.

«Il n’existe pratiquement plus de domaine criminel qui n’utilise pas l’espace digital»

Leur mission sera vaste. S’il y a une dizaine d’années, c’était surtout la pédopornographie sur Internet qui occupait les autorités, la liste des infractions possibles a aujourd’hui explosé. Le champ d’action s’est lui aussi élargi: récemment, ce sont des recherches sur le darknet qui ont permis à la police d’arrêter un meurtrier qui avait sévi à Zurich. «Il n’existe pratiquement plus de domaine criminel qui n’utilise pas l’espace digital», selon Daniel Nussbaumer, coresponsable du centre de compétence. Afin de permettre à tous les policiers zurichois d’être aptes à relever le défi de la numérisation de la criminalité, l’Exécutif a également annoncé le lancement d’un programme de formation.

Pour le canton, le problème revêt une importance particulière. «Une place économique comme Zurich se doit de pouvoir lutter efficacement contre ce phénomène», soutient Jacqueline Fehr, ministre socialiste de la Justice. D’après une enquête du cabinet KPMG réalisée en 2016, 54% des entreprises sondées ont été victimes de cyberattaques. «Elles n’en parlent pas publiquement car elles craignent un dégât d’image. Mais en discutant avec les entrepreneurs, nous avons compris qu’ils souhaitaient que nous agissions.» La ministre évoque également une demande pressante du terrain: les enquêteurs n’arrivent pas à faire face à l’ampleur de la tâche.

Un centre de compétence envisagé à Lausanne



En 2013, Zurich a fait œuvre de pionnier en mettant sur pied le Centre de compétence sur le cybercrime. Un modèle unique en Suisse, selon le canton, en ce qu’il regroupe dans une seule structure représentants de la police et de la justice. A Genève, une dizaine de collaborateurs composent la Brigade de criminalité informatique, qui appuie d’autres équipes dans leurs enquêtes. Il est prévu que leur nombre soit renforcé. Dans le canton de Vaud, une unité similaire comprend quatre collaborateurs tandis qu’au Ministère public du canton, quatre procureurs peuvent être appelés à s’occuper de cas de criminalité informatique.

Le modèle zurichois pourrait faire des émules. C’est du moins ce qui se discute au sein de la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police (CCDJP). «Pour être efficace, la lutte contre la cybercriminalité doit se faire de manière régionale. Le centre de Zurich pourrait être responsable pour l’est de la Suisse, explique Roger Schneeberger, secrétaire général de la CCDJP. Un deuxième centre pourrait être créé pour l’ouest, à Lausanne ou Genève par exemple. Et un troisième pour le centre du pays.» (24 heures)