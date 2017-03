Zurich, la ville la moins bruyante

A Zurich, les citadins ont des oreilles prématurément vieillies de 10,63 ans, à peine plus que Vienne, selon cette étude menée par Mimi Hearing Technologies de Berlin, publiée vendredi et relayée par l'AFP. Les habitants de New Dehli sont les moins bien lotis, avec une perte d'ouïe cumulée équivalant à 19,34 ans.

Mimi est une entreprise qui propose une application permettant d'évaluer son audition et d'adapter le niveau sonore de la musique que l'on écoute sous ses écouteurs. La clinique universitaire de la Charité à Berlin a participé à l'élaboration de l'App.

Pour mener son étude, elle a rassemblé les donnée de 200'000 tests dans 50 villes à travers le monde. Les résultats ont été comparés avec des relevés de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'organisation de recheche scentifique norvégien Sintef.

Mieux prendre soin de ses oreilles

Selon les chercheurs, il y a un lien direct ou indirect entre la perte d'ouïe et le bruit urbain. Car l'audition peut aussi être diminuée par des infections, des troubles génétiques, des médicaments ou d'autres causes, selon Henrik Matthies, patron de Mimi. Mais le résultat global est convaincant.

Manfred Gross de la Charité explique: «Alors que pour la plupart des gens, le test de la vue est routinier, très peu se soucient de leur audition. Plus tôt une perte d'ouïe est détectée, meilleures sont les chances d'éviter les dommages ultérieurs.» (ats/nxp)