La marque lausannoise qui a la fibre naturelle et tenace

Le sentier grimpe sec, zigzag collé au fond du ravin. Les pierres nues renvoient la chaleur d’un soleil qui tape dur. Il doit bien faire 40 degrés. Le pas leste, la silhouette fine et le verbe allègre, Nicolas Rochat n’en a cure. Il est dans son truc, et rien ne saurait arrêter son explication passionnée. Il y a bientôt treize ans, le quinqua multitâche (actionnaire d’une agence de communication et d’un restaurant japonais de Lausanne) s’est lancé dans un monde dont il ne connaissait rien: la confection de vêtements de sport d’hiver. Aujourd’hui, il entreprend de le révolutionner, en abandonnant tout recours au synthétique, donc au pétrole. Les chemins tortueux et revêches, il connaît. Ils ne lui font pas peur.

24 heures avait déjà pris la température de cette entreprise originale. Mais résiste-t-elle à l’épreuve du temps qui passe, et non seulement du temps qu’il fait? Pour le savoir, il faut refaire une partie du parcours. En cet après-midi d’été, nous sommes loin du hangar aux marchandises de Sébeillon, à Lausanne, où la marque a installé son siège. A nos pieds, le paisible village haut-valaisan de Termen, dans les contreforts du col du Simplon. C’est là que se trouve l’une des matières premières essentielles de Mover. Une quarantaine de créatures au long cou, aux yeux roulants et surtout au poil dense et doux: des alpagas du Pérou, élevés en Suisse par un économiste à la retraite, le Dr Josef Kuonen, 75 ans.

Le «papa suisse» des alpagas

L’histoire méritant d’être contée, le «papa des alpagas» s’exécute dans un large sourire: «J’étais le délégué à la promotion économique de la région de Brigue, et j’ai toujours cherché des alternatives viables pour les paysans de nos montagnes. Plusieurs voyages au Pérou m’ont mis en relation avec des éleveurs d’alpagas. Je me suis intéressé à ces animaux, intelligents et attachants. Et j’ai décidé de montrer l’exemple, de tenter un essai.» C’était en 1987. Dans la foulée, quatre bêtes débarquaient sur sol suisse. Trente ans plus tard, l’essai s’est d’abord transformé en hobby envahissant, puis en activité principale pour Josef Kuonen. Aujourd’hui, près de 200 alpagas et lamas des races suri et huacaya composent le cheptel valaisan.

Josef Kuonen interrompt son récit pour montrer in situ comment ces camélidés disciplinés font leurs besoins tous au même endroit, séparant liquide et solide. Leur aspect paisible ne doit tromper personne: entre eux, les mâles peuvent lutter jusqu’à la mort pour une femelle (d’où la nécessité de séparer les genres). Et de leurs pattes avant, ils peuvent transformer un loup en bouillie. Mais leur première qualité, aux yeux de l’homme, demeure celle de leur laine, plus douce, plus chaude, plus fine, plus longue et plus résistante que celle du mouton.

Une source locale de laine haut de gamme, presque un miracle. Il n’est pas venu tout seul. Nicolas Rochat raconte: «Quand j’ai racheté Mover, la marque produisait des doudounes en Gore-Tex. Ses produits étaient fabriqués en Chine, comme la quasi-totalité du marché. Assez vite, je me suis rendu compte de l’absurdité que le coût du transport infligeait à mon modèle économique. De plus, mes concurrents plus puissants jouaient l’intimidation pour m’écarter.» Par pragmatisme plus que par conviction, la production est donc rapatriée en Europe. D’abord en Bulgarie, mais l’usine spécialisée fermera plus tard, puis au Portugal, à 200 km au nord de Lisbonne, où Rochat trouve des partenaires fiables qui ne le quitteront plus.

Comme l’appétit qui vient en mangeant, la conscience durable de l’entrepreneur n’a fait que grandir. «On n’arrêtait pas de me dire que le marché était saturé de marques de vêtements de sport d’hiver dont les produits étaient excellents. Mais rien n’interdisait de tenter d’en proposer d’encore meilleurs. Et ma réflexion née du circuit de production m’a amené à me pencher sur cette contradiction: le marketing des produits de loisir en extérieur ne cesse de mettre en avant la nature, mais il base ses produits sur la transformation des hydrocarbures.»

De l’intention à la réalisation, le défi était double, technique et économique. Car l’activité sportive en montagne (surtout en hiver) pose un problème complexe: assurer une imperméabilité à l’humidité tout en garantissant une respirabilité qui empêche le développement de l’ennemi absolu, la transpiration, qui refroidit ensuite le corps.

La laine respire en permanence

«Les fibres artificielles dont les fabricants clament la porosité ne sont efficaces que dans des conditions très précises, créées en laboratoire; dans la vraie vie, leurs pores se bouchent, avance Nicolas Rochat. La laine en revanche respire en permanence, et n’emmagasine pas les odeurs corporelles.» Mais comment l’adapter aux exigences de confort et de praticabilité que requiert l’exercice du ski?

La solution est venue d’une conjonction de talents et de tests: l’Allemand Friedrich Baur, qui fabriquait de l’isolant en laine pour matelas, a adapté son produit lavable pour le rendre suffisamment souple. Et, depuis deux ans, le revêtement extérieur des vêtements produits par la marque lausannoise est lui aussi 100% naturel, en coton tissé si densément qu’il ne laisse pas l’eau pénétrer. Une révolution aux origines anciennes. «C’est une invention britannique, utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, reprise ensuite par Burberry et produite aujourd’hui par l’entreprise zurichoise Stotz», explique le patron de Mover, qui, de retour à son bureau-atelier de Lausanne, s’empresse de passer le tissu sous l’eau pour prouver son imperméabilité.

Le liquide translucide coule comme sur les plumes d’un canard. «On a enduit le tissu de déperlant, pour en accroître l’efficacité, avoue Nicolas Rochat, mais, même sans cet artifice, le coton ainsi travaillé gonfle à l’extérieur sans laisser passer l’humidité.» Tout au plus, précise-t-il dans un grand souci de transparence, lorsque la neige est très froide, elle peut coller un peu aux habits.

Aujourd’hui, Mover s’attache à rendre la dernière pièce du puzzle écocompatible: des jointures en coton renforcé, pour que 100% de ses produits soient entièrement naturels. Comme les pigments utilisés dans la coloration des habits, du reste.

Dans un esprit pionnier, avec le concours du navigateur Stève Ravussin, dont Nicolas Rochat est proche, Mover s’est lancé dans une autre aventure technique, la confection de chaussures à isolation en laine pour la récente traversée de l’Antarctique de Mike Horn. L’explorateur, d’abord sceptique, est revenu conquis de ce test hors norme.

Le défi très compliqué du marché

Le défi technique relevé, reste celui, permanent, du marché. Les choix durables de Mover ont un prix – même si ses produits ne sont pas plus chers que les marques haut de gamme qui utilisent des fibres synthétiques. Ainsi, les vestes oscillent entre 600 et 1200 francs, et les pantalons sont au-dessous de 500 francs. Côté production, le coût s’appuie sur une logistique réglée comme un mouvement de montre. Le design et la gestion se font depuis Lausanne, les patrons des vêtements sont réalisés près de Vicence, en Vénétie (dans une entité qui sert des grands de la mode italienne), et la fabrication au Portugal. Le circuit de vente intègre de plus en plus Internet, ce qui exige des collaborateurs de l’entreprise – à commencer par son boss – d’acquérir de nouvelles connaissances.

«L’environnement du commerce de détail est de plus en plus dur, constate Nicolas Rochat. Nous demeurons un acteur très petit face aux géants du secteur, mais à l’ISPO, la grande foire annuelle de l’industrie du sport de Munich, nous avons notre place parmi les grandes marques. On nous complimente, on nous copie (Zegna, qui partage les mêmes fournisseurs de patrons, a repris certains principes des vestes les plus chaudes de Mover).»

Il n’empêche, le combat n’est jamais gagné. Mover cherche à élargir sa gamme dans les activités outdoor et les vêtements moins typés sport. Et tout infatigable qu’il soit, son propriétaire se verrait bien adosser sa marque à un grand groupe, histoire de lui assurer une diffusion plus grande. Mais il ne fera rien qui n’assure pas un avenir à son «bébé», qu’il dorlote passionnément. Un avenir durable, bien entendu. (24 heures)