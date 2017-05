Décès d'Olivier Guéniat, chef de la police judiciaire

Le chef de la police judiciaire du canton de Neuchâtel Olivier Guéniat est décédé. Son corps a été retrouvé lundi après-midi à son domicile de Fresens (NE), ont annoncé la police neuchâteloise et le Ministère public, qui excluent l'intervention d'un tiers.

Le Ministère public a ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de ce décès. Mais à ce stade de l'enquête, tout laisse penser que l'officier de police a mis fin à ses jours.

La disparition de ce Jurassien d'origine a créé une vive émotion au sein de la police et des autorités de poursuite pénale. La police et le Ministère public soulignent que la personnalité du défunt avait laissé une vive admiration et une très large sympathie.

Né en 1967 à Porrentruy (JU), Olivier Guéniat était un expert des questions liées aux drogues. Il avait aussi acquis une renommée en Suisse avec ses analyses sur la délinquance des jeunes. (nxp)