Interné pour avoir menacé un juge de mort

Un ancien dentiste a écopé de 15 mois de prison ferme assortis d'un petit internement vendredi au Tribunal de district de Wil (SG). L'homme de 67 ans, quérulent bien connu de la justice saint-galloise, avait menacé un juge de mort.

L'été dernier, le prévenu avait envoyé au juge ciblé une lettre titrée «menace d'assassinat». Il était convaincu que le magistrat était responsable de sa perte de plus de sept millions de francs.

Le tribunal l'a reconnu coupable de tentative de violence et de menaces envers un fonctionnaire. Suivant l'avis du procureur, le tribunal a estimé que le prévenu restait dangereux et a ordonné un «petit internement». Cette mesure a une durée de cinq ans et est régulièrement réexaminée.

Escroquerie au cabinet

L'ancien dentiste a d'ores et déjà fait savoir qu'il ferait recours jusqu'au Tribunal fédéral si nécessaire. En attendant, il reste en détention pour motifs de sûreté.

Le sexagénaire occupe les autorités et la justice saint-galloises depuis cinq ans. Il se dit victime d'un complot de juges et procureurs criminels. Le Tribunal de Rorschach a déjà traité 195 procédures en lien avec lui.

Tout a commencé à cause d'un litige avec son partenaire de cabinet, qu'il accusait d'escroquerie. S'en est suivi la fermeture du cabinet et le retrait de l'autorisation de pratiquer. L'ancien dentiste est en faillite et son cabinet pourrait être vendu aux enchères. (ats/nxp)