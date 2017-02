L'homme blessé dans une fusillade est décédé

L'homme grièvement blessé lundi dans une fusillade à Gerlafingen (SO) est mort dans la nuit à l'hôpital, indique mardi la police soleuroise. On ignore toujours la cause des tirs survenus près de la gare de la localité, mais il pourrait s'agir d'un drame familial. Le tireur présumé, âgé de 54 ans, s'était rapidement rendu à la police. Il se trouve en détention.

Les circonstances de la fusillade ne sont pas encore connues. Une altercation a eu lieu entre deux hommes dans la rue. Les coups de feu ont été tirés lundi peu avant 10h45. Plusieurs membres de la famille du blessé se trouvaient sur les lieux au moment du drame. Les forces de l'ordre sont intervenues en grand nombre sur place. (ats/nxp)