Le chef de la police Olivier Guéniat est mort

Dans un communiqué, la police cantonale neuchâteloise annonce le décès de son chef Oliv8er Guéniat.

Il a été retrouvé sans vie à son domicile ce lundi en début d'après-midi.

Le ministère public a ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de ce décès. L’intervention d’un tiers semble exclue et tout laisse penser que le défunt a mis fin à ses jours. Si ce n’est pas ici le lieu de faire l’éloge d’Olivier Guéniat, il faut toutefois souligner que sa disparition a créé une vive émotion au sein de la police et des autorités de poursuite pénale comme sa personnalité avait laissé une vive admiration et une très large sympathie. (nxp)