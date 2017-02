Le pervers ciblait ses proies sur le site de l'Escalade

Le président de la course réagit

Jean-Louis Bottani, président et fondateur de la Course de l’Escalade, a assisté à une partie du procès, vendredi. «Ce qui s’est passé me choque terriblement, réagit-il. On se donne corps et âme, bénévolement, pour les jeunes et les adultes dans cette course, dans une vision de fête, de bien-être et de bonté, et nos élans sont pervertis par ce genre d’individus.»

Pourtant, dit-il, toutes les données publiées sur le site de l’Escalade le sont conformément aux règles de protection des données du préposé bernois. En s’inscrivant, chaque participant doit en principe prendre connaissance du règlement.



Que faire? se demande-t-il. Faut-il supprimer les photos des coureurs qui font leur joie et celle de leurs familles? Sur 40 000 coureurs de l’édition 2016, 18 000 d’entre eux ont acheté la photo officielle à 15 francs. «Elle a donné du plaisir et fait des heureux. Faut-il cesser de vivre à cause d’une petite minorité de cinglés?»



Pourtant, il ne cache pas que cette affaire va le conduire à une réflexion sur les mesures possibles pour diminuer les risques. «Nous aurons un débat sur la manière de rendre l’accès aux données personnelles plus difficile. Peut-être que la publication des numéros de dossard est inutile, ainsi que la mention du lieu d’habitation.»



Interrogé sur le même sujet, Stéphane Koch, spécialiste de la sécurité de l’information, considère que les cas de ce type sont rares. Mais il souligne l’inégalité des hommes et des femmes dans ce domaine. Lorsqu’elles mettent des données en ligne, ces dernières sont souvent la cible de propositions déplacées ou de harcèlement, même sur des sites professionnels comme LinkedIn, alors que cela arrive très rarement pour la gent masculine. On peut imaginer que les enfants sont une cible encore plus vulnérable lorsque des informations précises sont publiées à leur sujet. «Il est clair que les données peuvent être exploitées pour localiser une personne et créer un problème dans sa vie», indique Stéphane Koch. «Paradoxalement, on participe à la course sans être conscient que ces données sont exploitables. Les participants peuvent d'ailleurs refuser qu’elles soient affichées.» Le spécialiste évoque des pistes pour éviter ce genre d’affaires. «Lorsqu’on publie les résultats, on pourrait mettre simplement la première initiale du nom de famille au lieu du nom entier. On pourrait également publier simplement le canton sans préciser le lieu d’habitation. Et la catégorie d’âge sans la date de naissance précise de tel ou tel participant.»



Stéphane Koch évoque la joie des enfants et des parents lorsque les résultats sont affichés, tout comme les photos et les vidéos. «Il ne faut pas qu’un ou deux crétins impactent cette liberté-là, mais l’on doit trouver un bon équilibre entre liberté et sécurité. Il me semble que dans le cas des sites de course en ligne, elle est facile à trouver.»