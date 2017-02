Mort suspecte d'un Érythréen à Coire

Un Erythréen de 28 ans a été trouvé mort mardi à Coire. La police cantonale des Grisons n'exclut pas un acte criminel. Un Suisse de 34 ans a été arrêté.

La cause et les circonstances de la mort de l'Erythréen ne sont pas encore connues. Le Ministère public a ouvert une enquête qui est menée par la police cantonale et un médecin légiste, a indiqué jeudi la police. La victime a été trouvée morte dans une maison à Coire. (ats/nxp)