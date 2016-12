Occupantes miraculées après plusieurs tonneaux

Les deux occupantes d'une voiture sont sorties quasi miraculées d'un accident spectaculaire dans la descente du Grenchenberg vers Granges (SO). Après avoir défoncé une glissière dans un virage, l'auto a effectué plusieurs tonneaux et a terminé sa course sur le toit.

L'accident s'est produit lundi après-midi sur la route reliant Court (BE) à Granges en passant par le plateau du Grenchenberg. La conductrice a perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage à droite. Déportée sur la voie opposée, la voiture a transpercé la glissière de sécurité avant de faire plusieurs tonneaux dans un talus et de s'immobiliser dans une prairie.

L'automobiliste et sa passagère n'ont été que légèrement blessées. Elles ont été emmenées à l'hôpital pour un contrôle, indique mardi la police soleuroise. Le véhicule a, lui, été complètement détruit dans l'accident. (ats/nxp)