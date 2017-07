Sortie de route mortelle pour une automobiliste

Une automobiliste a perdu la vie jeudi soir vers 19h00 dans un accident à Oeschseite, dans la commune de Zweisimmen (BE). Sa voiture est sortie de la route et a dévalé un talus escarpé, effectuant plusieurs tonneaux avant de percuter des arbres et de s'immobiliser.

La victime est une Suissesse âgée de 69 ans et domiciliée dans le canton de Berne, précisent vendredi la police cantonale et le Ministère public régional Oberland dans un communiqué commun. L'accident fait l'objet de plus amples investigations.

Les sauveteurs, immédiatement dépêchés sur place, n'ont pu que constater le décès de la conductrice. Outre la police cantonale, les sapeurs-pompiers de Zweisimmen sont intervenus pour le remorquage du véhicule. Une ambulance et un hélicoptère de la Rega ont aussi été mobilisés. (ats/nxp)