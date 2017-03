Thérapie pour celui qui avait tué ses parents

Le Tribunal de district de Bremgarten (AG) a ordonné jeudi une mesure thérapeutique stationnaire pour un Suisse de 33 ans qui a tué ses parents à coups de couteau en 2015 à Sarmenstorf (AG). Selon un rapport psychiatrique, le prévenu souffre de schizophrénie paranoïaque. Il n'est pas responsable pénalement.

Le Tribunal a suivi le Ministère public et la défense. Le prévenu se trouvait dans un «état de folie aigu» au moment de son acte, a souligné le président de la Cour à l'énoncé du jugement.

S'il n'est pas responsable pénalement, l'homme doit tout entreprendre afin que cela ne se reproduise plus, a-t-il ajouté. La mesure thérapeutique en est une chance.

Relation tendue

Le prévenu a déclaré pendant l'audience qu'il avait aujourd'hui encore des «images horribles» dans la tête, mais qu'il ne se souvenait pas du déroulement de son crime. «Si quelque chose d'aussi affreux a pu se produire, quelque chose ne tourne par rond chez moi».

Selon l'acte d'accusation, la relation entre l'homme et ses parents était tendue depuis des mois. Le prévenu avait l'impression de ne pas être traité correctement.

Les faits remontent au 8 juillet 2015. L'homme s'est rendu en voiture au domicile de ses parents. Une dispute a éclaté dans la cuisine, puis le fils et ses parents en sont venus aux mains. Dans la bagarre, le fils a sorti un canif avec lequel il a frappé son père et sa mère 35 fois dans le cou, dans la poitrine et dans le dos.

Le père (64 ans) et la mère (60 ans) ont été retrouvés morts à leur domicile le soir même par leur autre fils. Le meurtrier a été arrêté le lendemain dans l'appartement de sa soeur, non loin. Il a avoué son crime dès le premier interrogatoire. (ats/nxp)