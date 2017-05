Un accident d'hélicoptère fait un mort

Samedi midi, un hélicoptère a eu un accident lors de l'atterrissage dans la commune de Kandersteg. Le pilote a été retrouvé sans vie. Trois passagers ont été légèrement blessés. Les circonstances et la cause de l'accident font l'objet d'une enquête.

La police cantonale bernoise a été informée de l'accident d'un hélicoptère samedi, vers 11 heures. Selon les premiers éléments de l'enquête, le pilote s'apprêtait à atterrir près de l'héliport au Petersgrat, mais, pour des raisons encore indéterminées, l'hélicoptère s'est alors renversé. Les forces d'engagement dépêchées sur les lieux n'ont pu que constater le décès du pilote. Les cinq autres passagers ont été héliportés à l'hôpital par un autre hélicoptère pour un contrôle.

Pilote pas encore identifié

Toutes les personnes ont pu quitter l'hôpital le même jour. L'homme décédé n'a pas encore été formellement identifié; il existe toutefois des indices concrets sur son identité.

Trois équipes d'hélicoptères de la Rega et d'Air-Glaciers, ainsi que des spécialistes de montagne de la police cantonale bernoise sont intervenus lors des travaux de dégagement. Il a été fait appel au Care Team du canton de Berne pour encadrer les personnes concernées.

Les circonstances et la cause du crash font l'objet d'une enquête menée par la police cantonale bernoise et le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE). (comm/nxp)