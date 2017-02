Un chauffard écope de 30 mois de prison

Le tribunal cantonal de Lugano (TI) a condamné lundi un chauffard allemand de 40 ans à une peine privative de liberté de 30 mois. Lancé jusqu'à 200 km/h sur l'autoroute A2, l'automobiliste avait effectué dix dépassements à cette vitesse dans le tunnel de Gothard, limité à 80 km/h.

La peine a été en partie prononcée avec un sursis, l'homme ne devra donc rester qu'une année en prison, a déclaré à l'ats le Ministère public tessinois. Il revenait sur une information de la radio tessinoise RSI diffusée lundi. Le procès s'est tenu à Lugano en absence de l'accusé.

Les faits remontent à l'été 2014. Avec des pointes à 200 km/h, l'Allemand avait mis la vie d'autres usagers de la route en danger. Il avait commencé sa course folle dans le canton de Soleure et l'avait poursuivie dans ceux de Fribourg, Berne, Lucerne et Nidwald. Ce n'est qu'avant le tunnel du Ceneri que l'homme de 40 ans avait pu être arrêté par la police. Le chauffard roulait tellement vite qu'il a parcouru 90 kilomètres (entre Göschenen (UR) et la fin de sa course) en 40 minutes, alors qu'il faut normalement une heure pour rallier les deux endroits.

Dépassement sur une seule voie

Afin d'atteindre une telle vitesse, le ressortissant allemand a dépassé à dix reprises d'autres véhicules dans le tunnel du Gothard, et ce en pleine période de vacances. Il a également dépassé dans le tunnel de Piumogna près de Faido (TI) alors que le trafic se faisait sur une seule voie à cause de travaux.

Après que le chauffard a été stoppé par la police cantonale, il a continué sa route en taxi en direction de Côme (I), précise le Ministère public. Or l'homme a escroqué le chauffeur de taxi: il n'a pas payé sa course avant de prendre la clé des champs. (ats/nxp)