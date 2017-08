Un contrôleur de bus frappé et mordu

Un contrôleur des transports publics zurichois (VBZ) a été frappé, mordu et s'est fait voler son porte-monnaie jeudi matin à Zurich. Il a dû être soigné à l'hôpital. Son agresseur a été arrêté.

L'incident s'est produit peu avant 8h30. Des employés des VBZ effectuaient un contrôle des billets et des abonnements dans un bus. Un des passagers n'avait pas de titre de transport valable et les contrôleurs l'ont fait descendre du bus au prochain arrêt, a indiqué vendredi la police municipale zurichoise.

Les contrôleurs ont expliqué encore une fois au passager qu'il s'agissait d'un contrôle des titres de transport. L'homme âgé de 30 ans s'est montré agressif et il a frappé un contrôleur à la tête avant de le mordre à la jambe et de lui dérober son porte-monnaie. L'agresseur a pris la fuite. La police l'a arrêté non loin du lieu de l'agression grâce à des informations fournies par des passants. (ats/nxp)