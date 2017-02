Un randonneur tué dans une avalanche

Mercredi, vers 15 heures, un Suisse de 36 ans est décédé, emporté par une avalanche qui s'est déclenchée en dessous du Balmhorn, à Loèche-les-Bains (VS). Une plaque de neige s'est détachée lors de la descente et a emporté le randonneur à ski sur plusieurs centaines de mètres, précise la police cantonale valaisanne. Un deuxième randonneur -âgé de 42 ans, qui le suivait à une distance d'environ trente mètres, est sain et sauf. (nxp)