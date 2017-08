Une voiture percute une moto, qui prend feu

L'accident s'est produit samedi à 19h10, indique la police cantonale bernoise. Selon les premiers éléments, une voiture circulait sur la route principale de Moutier en direction de Court lorsque, dans un virage à droite situé peu après la sortie de la localité, elle a dévié sur la chaussée opposée. Une collision s’est alors produite avec une moto.

Le motocycliste a chuté de son engin et celui-ci a ensuite pris feu. Grièvement blessé, le motard, âgé de 60 ans, a été héliporté à l’hôpital par la Rega. La conductrice de la voiture, âgée de 21 ans, a également été blessée et conduite à l’hôpital en ambulance. L’incendie a été éteint par les sapeurs-pompiers.

Route fermée pendant cinq heures

La route entre Moutier et Court a été fermée au trafic pendant cinq heures en raison des travaux liés aux secours et à l’accident. Une déviation a été mise en place. Les circonstances et la cause exactes de l’accident font l’objet d’une enquête de la police cantonale bernoise. (comm/nxp)