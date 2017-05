Berne devrait verser 600 millions par an au Sud

Dès 2020, la Suisse devrait contribuer à hauteur de 450 à 600 millions de dollars par an à la protection du climat dans les pays en développement. Le Conseil fédéral a adopté mercredi un rapport en ce sens.

Le document répond à un postulat du Conseil national. La fourchette de 450 à 600 millions de dollars, soit quasi autant de francs, représente une «contribution équitable» de la Suisse à l'objectif de financement commun de 100 milliards de dollars par an dès 2020, selon le Conseil fédéral.

Cette estimation tient compte des capacités économiques de la Confédération et des émissions des gaz à effet de serre dont elle est directement responsable (principe du pollueur-payeur). Selon la pondération de ces deux critères, le montant du financement se situera en haut ou en bas de la fourchette. A titre de comparaison, la Suisse a contribué au total pour près de 400 millions de dollars au financement international dans le domaine du climat en 2014.

Fonds publics

Les fonds devraient provenir de sources aussi bien publiques que privées. Les fonds publics devraient être attribués majoritairement aux crédits-cadres pour la coopération internationale et au crédit-cadre en faveur de l'environnement mondial, entièrement imputable à l'aide publique au développement.

Le Conseil fédéral pourrait envisager de relever les prestations d'aide au développement au-delà de la hausse prévue dans l'actuelle planification financière de la Confédération. Mais une telle augmentation ne semble pas réaliste d'ici à 2020 en raison des finances fédérales tendues.

Une autre option consisterait à introduire des impôts ou taxes à échelle nationale. Si la disponibilité et le volume de fonds étaient garantis à long terme, cela nécessiterait de changer la Constitution. Les instruments ne requérant aucune modification constitutionnelle sont eux jugés infructueux.

Inciter le secteur privé à investir

Le gouvernement envisage également de recourir à des fonds privés pour une part importante de la contribution helvétique. Il ne peut toutefois pas déterminer à l'avance cette part en raison des questions techniques en suspens et de l'imprévisibilité de l'évolution des investissements climatiques privés.

La Suisse pourrait convertir en crédits, en prêts et en garanties une partie des contributions publiques qu'elle verse actuellement sous forme de subventions. Berne compte examiner les instruments et modèles de partenariat pouvant être utilisés dans la coopération internationale afin d'inciter le secteur privé à investir davantage en faveur du climat dans les pays en développement.

Dans le cadre de la coopération internationale bilatérale, les programmes et projets soutenus par la Suisse devront encore plus favoriser une politique climatique à faible émission de carbone. Les aspects climatiques devront ainsi être pris en compte de manière optimale dans la planification et la réalisation de projets.

Intention confirmée

Lors de la Conférence des Nations Unies sur le climat en 2010 à Cancún (Mexique), les pays industrialisés ont convenu de soutenir collectivement des mesures de protection climatique dans des pays en développement en leur versant annuellement dès 2020 un montant global de 100 milliards de dollars provenant de fonds publics et privés. La proportion entre ces deux sources de financement n'est pas définie.

Cette intention a été confirmée en 2015, lors de la Conférence de Paris sur le climat. Mais jusqu'à présent, la contribution de chaque pays n'a pas été fixée. Les pays industrialisés sont appelés à définir eux-mêmes leur participation au financement. Cet engagement doit permettre de remplir les exigences découlant de la Convention sur le climat et de l'accord de Paris. (ats/nxp)