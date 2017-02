«C’est une grande joie pour moi aujourd’hui»

«C’est une grande joie, une grande satisfaction», s’exclame la conseillère nationale Ada Marra. La socialiste vaudoise a été la première surprise par le résultat de la votation sur la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération. L’objet a été accepté ce dimanche par 60,4% des votants et dix-neuf cantons. La grande perdante est l’UDC, qui s’opposait seule contre tous au projet.

Les Romands les plus favorables

Les événements ont été suivis de près par les communautés étrangères. Salvatore Motta, que nous avions rencontré il y a quelques semaines, est l’un de ces étrangers de la troisième génération. Son grand-père est venu en Suisse comme saisonnier. Aujourd’hui, le jeune homme se dit «soulagé» par l’issue du vote. «Il y a déjà tellement de choses compliquées dans notre société. Il n’y avait aucune raison de ne pas simplifier ce qui pouvait l’être», réagit-il. Pour la première fois de sa vie, cet Italien a suivi ce dimanche les résultats des votations. «Je me suis intéressé à cette campagne et, du coup, également aux autres objets. Désormais, je suivrai davantage la politique.» Se naturalisera-t-il? «J’hésite encore un peu. Mais avec ce vote, je suis davantage convaincu.» Pour lui, une chose est déjà importante: «J’ai le sentiment que, même si je n’ai pas le passeport suisse, on m’a ouvert une porte.»

Sans surprise, l’opposition est venue ce dimanche de Suisse centrale et orientale, avec Appenzell Rhodes-Intérieures en champion du non (56,4% de non). A l’inverse, les Romands ont été les plus favorables avec 75,1% de oui à Neuchâtel, 74% à Genève, 72,8% dans le canton de Vaud et 71,2% dans le Jura. Si la modification est modeste, le résultat est symbolique: c’est la première fois que les Suisses acceptent un tel objet. En 2004, ils avaient refusé la naturalisation automatique pour la troisième génération. Depuis, le camp de l’ouverture a progressé partout – de quatre à vingt points suivant les cantons – y compris à Appenzell Rhodes-Intérieures (+13,5 points).

Campagne «scandaleuse»

Pour la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, cette victoire est due au fait que le projet était modéré. Il n’y aura pas d’octroi automatique de la nationalité et les jeunes devront toujours faire preuve de leur intégration, a-t-elle rappelé. «Les gens ont fait la différence, renchérit le conseiller national Guillaume Barazzone (PDC/GE). Sur certains dossiers, il faut aussi s’y prendre à plusieurs fois pour y arriver.» Le démocrate-chrétien critique la campagne de l’UDC et son affiche montrant une femme en burqa «purement scandaleuse». «La population n’est pas tombée dans le panneau, son vote est un signal à ceux qui exagèrent.» Le président du PS vaudois, Stéphane Montangero, abonde: «C’est un soulagement de voir que cette campagne nauséabonde n’a pas pris.»

L’UDC veillera au grain

«Nous n’avons pas parlé de l’islam par obsession, nous avons mis le doigt sur un risque réel puisqu’on contrôlera uniquement les documents sans voir les personnes», réagit Jean-Luc Addor (UDC/VS), qui s’attendait à un résultat plus serré. Désormais, l’UDC veillera au grain: «On nous a dit qu’il y aurait toujours des contrôles. J’ai des doutes sur leur efficacité. Nous nous assurerons que cette promesse soit tenue.»

Et maintenant? Ada Marra, doute que les Suisses soient prêts à en faire davantage (lire ci-contre). D’autres voient déjà plus loin. Les Verts saluent ainsi un «signe réjouissant pour le vivre ensemble», mais parlent aussi de «succès en demi-teinte». Ils attendent des autorités qu’elles informent activement sur cette nouvelle possibilité et plaident en faveur d’une naturalisation facilitée pour les autres groupes de personnes étrangères.

D’après une étude du démographe Philippe Wanner, de l’Université de Genève, quelque 25 000 jeunes pourraient profiter de cette naturalisation facilitée. 40% d’entre eux vivent dans un canton où la naturalisation simplifiée pour la deuxième génération existe déjà, comme Vaud et Genève. (24 heures)