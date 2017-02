En Valais, l'indignation monte contre Freysinger

«Si Oskar Freysinger obtenait 10'000 voix de moins qu’il y a quatre ans, ce serait un succès. Une perte de 20'000 voix, ce serait un triomphe. Et s’il n’était pas réélu, ce serait un miracle provoqué par un mouvement citoyen.» Eric Morisod fait partie du collectif «Coupons-lui la voie», qui s’est constitué cet hiver en Valais pour barrer la route au conseiller d’Etat UDC. Ce groupuscule fera parvenir cette semaine à tous les ménages du canton un tract inédit, en forme de mode d’emploi. Avec le secret espoir de faire vaciller le triomphateur du scrutin de 2013.

Le document suggère aux électeurs la tactique à adopter au moment de remplir leur bulletin de vote: choisir une autre liste que celle d’Ensemble à droite et y ajouter les noms des deux concurrents directs d’Oskar Freysinger dans le district de Sion, soit Thierry Largey (Verts) et Jean-Michel Bonvin (PCS Centre Gauche). Le système valaisan interdit en effet l’élection de deux candidats venant du même district.

Cliquez sur le fameux tract pour l'agrandir

Pourquoi une telle hostilité envers le ministre de la Formation? «Il n’a jamais endossé son rôle de conseiller d’Etat», assène Gilles Brunner. Ce jeune patron de start-up est l’un des instigateurs de la démarche. Son pamphlet anti-Freysinger revient sur les affaires Cleusix et Giroud, mais aussi sur le milliard de francs que le conseiller national UDC promettait de ramener au tourisme valaisan. «Pas un seul centime n’a été trouvé. M. Freysinger se moque-t-il de nous?» liront les citoyens sur ce feuillet. «Il n’assume pas ses erreurs», insiste Gilles Brunner.

«Il y a très peu de délinquance et de chômage, nous ne sommes pas envahis par les étrangers, mais il ne cesse de peindre le diable sur la muraille»

«Ce qui me dérange le plus, c’est son discours de la peur, qui n’a pas lieu d’être en Valais, ajoute Eric Morisod. Il y a très peu de délinquance et de chômage, nous ne sommes pas envahis par les étrangers, mais il ne cesse de peindre le diable sur la muraille. C’est déstabilisant. Ça ne donne pas confiance aux jeunes.» Ce sexagénaire montheysan ne s’était jamais aventuré en terrain politique jusqu’ici. Enseignant à la retraite, il veut faire entendre la voix de sa corporation: «Beaucoup de profs sont mécontents.»

Echo sur les réseaux sociaux

Ce ras-le-bol a trouvé un large écho à travers les réseaux sociaux. Le collectif «Coupons-lui la voie» est parvenu à récolter plus de 39'000 francs pour éditer et diffuser son flyer, imprimé à 160'000 exemplaires. Plus de 600 contributeurs y sont allés de leur don. «C’est le signe d’une vraie indignation», estime Gilles Brunner. Une colère déjà exprimée lors d’une manifestation qui a réuni plus de mille personnes samedi dernier à Sion, en réaction à une affiche de l’UDC valaisanne fustigeant l’aide accordée aux migrants.

Oskar Freysinger ne fera aucun commentaire. Ses partisans, eux, ont réagi sur Facebook en comparant le programme de l’UDC avec celui des autres partis en lice: immigration, économie, sécurité et éducation d’un côté, «Tous contre Oskar de l’autre». Autrement dit: ils ne proposent rien, à part démolir leur adversaire…

Cette critique, les militants de «Coupons-lui la voie» l’ont aussi reçue à maintes reprises. «Mais en tant que simples citoyens, ce n’est pas notre rôle d’amener des solutions, affirme Gilles Brunner. Nous voulons juste dénoncer une situation inacceptable. C’est ensuite aux candidats de prendre le relais.» Eric Morisod enchaîne: «On aurait pu ne rien faire et attendre le même résultat qu’en 2013. On a préféré agir.» Le mouvement indique avoir encore quelques fonds issus de sa collecte. De quoi poursuivre le combat entre les deux tours de l’élection, fixés aux 5 et 19 mars. (24 heures)