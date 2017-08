Jacqueline de Quattro épinglée par la «NZZ»

«Comment Jacqueline de Quattro rafraîchit un vieux discours après coup.» Avec ce titre, la NZZ épingle la conseillère d’Etat vaudoise. Le quotidien a demandé à quatre papables à la succession de Didier Burkhalter d’envoyer leur discours du 1er Août le plus récent. La Vaudoise a transmis son dernier texte en date, qui remontait à 2015, en l’actualisant. Mais la NZZ lui reproche, du coup, que la version mise à disposition n’est pas celle qui a été lue à l’époque.

Le discours a en effet été adapté avec des chiffres actuels. Il a aussi été complété par un passage sur la sécurité, sans le préciser. Si les modifications apportées ne posent pas de problème particulier, le procédé n’est pas si innocent, estime le quotidien. L’intéressée, qui était mardi aux Diablerets où elle a écouté le discours de Didier Burkhalter, donne sa version des faits: «J’ai précisé à la NZZ que je n’avais pas fait de discours ni cette année ni l’an dernier et que j’en avais donc envoyé un ancien. Mais je n’ai pas signalé que j’avais adapté le texte, ce que j’aurais probablement dû faire.»

L’anecdote montre en tout cas que la campagne pour la succession de Didier Burkhalter bat son plein. Parmi les autres personnes approchées par le quotidien, Ignazio Cassis a envoyé le discours lu à Breggia (TI). Celui-ci s’apparentait plus à un plaidoyer en sa faveur à l’intention des délégués PLR tessinois qu’à un discours patriotique en bonne et due forme, estime la NZZ.

Pierre Maudet, qui dira le 4 août s’il est candidat, a envoyé le discours prononcé à Collex-Bossy (GE). Il y évoque les inégalités économiques et sociales dans un monde toujours plus interconnecté et qui va toujours plus vite, les devoirs du monde politique en faveur de la diversité et de la sécurité de la Suisse… Pour la NZZ, il s’agit quasiment d’un discours de candidature au Conseil fédéral.

Dernière personne contactée, la conseillère nationale vaudoise Isabelle Moret a fait savoir par e-mail qu’elle n’avait pas de discours sous la main et préférait s’exprimer sur la base de mots-clés afin de rendre ses propos plus vivants. Pour mémoire, la Vaudoise réfléchit toujours à sa candidature. Jointe mercredi, elle ne s’exprime pas sur ses intentions. (24 heures)