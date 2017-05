La Stratégie 2050 plus chahutée et incertaine qu’attendu

La Stratégie énergétique 2050 devait être une promenade de santé pour Doris Leuthard. Elle se révèle plus chahutée et incertaine qu’attendu, avec une multiplication des comités de campagne pour et contre.

Les lignes de fracture traversent des camps normalement très homogènes. Ainsi, les milieux économiques affichent-ils leurs divisions. L’Union suisse des arts et métiers (USAM) milite pour le oui. Et plusieurs grandes entreprises ont également décidé de s’engager directement. C’est le cas d’ABB, Ikea, AXA Winterthur, ou encore Coop. En revanche, l’Union patronale, Swissmem, Swissmechanic et Scienceindustries ont pris position contre la révision de loi. Quant à EconomieSuisse, elle a finalement décidé de ne pas prendre position! Une décision plutôt étonnante pour un sujet dont les répercussions économiques sont indéniables.

Même différence d’appréciation chez les milieux de défense de l’environnement. La plupart des grandes associations prônent le oui. Pro Natura, Greenpeace, le WWF, l’Alliance pour le climat, la Fondation suisse pour la protection du paysage et Bird Life ont signé une déclaration commune en faveur de la réforme. Mais les anti-éoliens de Paysage Libre pourfendent le projet avec vigueur, au nom de la protection du paysage et de la nature. L’ancien directeur de l’Office fédéral de l’environnement, Philippe Roch, a également rejoint le mouvement.

Pour compléter ce tableau déjà très embrouillé, les partis politiques affichent eux aussi leurs divisions. Le PLR suisse a pris position pour la réforme, mais du bout des lèvres. Et à l’interne, l’opposition est vive, à commencer par celle de sa présidente, Petra Gössi, qui a refusé le texte au parlement. Plusieurs sections cantonales lui emboîtent le pas. Quant à la base PLR, elle penche, elle aussi, pour le non, selon le dernier sondage Tamedia.

Le durcissement de la campagne ces dernières semaines préfigure-t-il d’un refus dans les urnes? Cela semble malgré tout peu probable. Selon le troisième sondage Tamedia, le oui se tasse légèrement, mais il affiche encore 8 points d’avance (53% de oui, contre 45% de non).

Reste que le doute a gagné les esprits. C’est particulièrement vrai en Suisse alémanique, où le oui n’a plus qu’une courte avance de 2 points (50% de oui contre 48% de non). Ce sont les électeurs centristes qui pourraient faire la différence. Un tiers des militants PDC s’apprête à glisser un non dans l’urne, contre un quart en début de campagne. (24 heures)