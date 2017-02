La gauche triomphe, le peuple saborde la RIE III

«Cette votation est un désastre pour les partis bourgeois!» Christian Levrat, le président du PS, jubile au micro devant plus de 150 personnes réunies à Berne dimanche au quartier général de la gauche. Entouré de syndicalistes, de maires et d’élus parlementaires sur l’estrade, il harangue la foule des militants, ivres de bonheur, qui l’applaudissent à tout rompre. Ce n’est pas le Grand Soir mais presque. La gauche a triomphé face à une large alliance de la droite, des milieux économiques et des cantons. Le peuple a coulé la réforme fiscale des entreprises (RIE III) par 59,1% des voix.

Ce score net est une gifle d’autant plus douloureuse pour la droite qu’elle partait gagnante au début de la campagne. Mais rien ne s’est passé comme prévu. La gauche est entrée frontalement en campagne en dénonçant «l’arnaque en faveur des actionnaires et au détriment de la classe moyenne». Puis il y a eu l’irruption inattendue de l’ancienne ministre des Finances Eveline Widmer-Schlumpf qui, alors que les enveloppes de vote arrivaient dans les ménages, plombait la réforme en la déclarant «déséquilibrée». Cerise sur le gâteau: à quelques jours du vote, le Contrôle fédéral des finances discrédite la qualité des messages du Conseil fédéral.

Le vent a tourné mais personne, ni chez les partisans ni chez les opposants, ne s’attendait à ce qu’il frappe aussi violemment. Près de 60% de non, c’est énorme. Des cantons ultrabourgeois, comme Schwytz ou Appenzell, rejettent la réforme. Ce qui prouve qu’une partie importante de l’électorat de droite n’a pas goûté aux cadeaux fiscaux aux entreprises. C’est l’opinion de la conseillère Jacqueline Badran (PS/ZH): «Les gens en ont assez qu’on allège constamment la fiscalité des entreprises et des actionnaires alors que les charges des salariés n’ont fait qu’augmenter.»

La déception à droite

Au Bellevue Palace de Berne, quartier général de la droite, la déception domine. Le président du PDC Gerhard Pfister le reconnaît sans fard. «Nous avons échoué à convaincre la classe moyenne. Ce n’est pas une claque, mais une décision du peuple que nous devons respecter.»

La directrice d’EconomieSuisse, Monika Rühl, ne tient pas à porter le chapeau pour la déroute d’une votation où son organisation a investi en vain des millions. «Une large alliance allant du Conseil fédéral aux cantons était favorable à la réforme. Une partie de l’électorat bourgeois a voté non. Notre plus grosse erreur a été de n’avoir pas assez tenu compte de ce risque.» Dans les partis bourgeois, on souligne aussi la difficulté à «vendre» une réforme extraordinairement complexe.

Le conseiller fédéral Ueli Maurer voit une autre explication à la défaite: la frustration des électeurs UDC. «Suite à la non-application de l’initiative «Contre l’immigration de masse», une partie de la base UDC refuse tout ce qui vient de Berne.»

Une femme, elle, ne boude pas son plaisir: Florence Germond, municipale en charge des Finances de la Ville de Lausanne. «On a l’habitude de dire qu’on ne peut pas gagner une votation sans l’appui des cantons. Il faudra désormais ajouter sans l’appui des villes.»

Quel scénario ensuite?

Et maintenant que va-t-il se passer? Tout le monde est d’accord qu’il faut supprimer les statuts spéciaux. La bataille va à nouveau porter sur les compensations. A droite, on continuera de réclamer des instruments pour que la Suisse reste attractive, et à gauche on fera tout pour que la réforme ne touche pas la classe moyenne ni les caisses de l’Etat. «Je suis très inquiète, car cette réforme va se faire sous pression internationale, déclare la vice-présidente de l’UDC, Céline Amaudruz. Et dans ces conditions, nous travaillons généralement mal.» Les partis bourgeois ne dévoilent pas les concessions qu’ils feront. Sauf une: la déduction des intérêts fictifs a du plomb dans l’aile. A gauche, on va revenir avec l’imposition sur les gains en capitaux.

Mais Daniel Lampart, premier secrétaire de l’Union syndicale suisse (USS), lance une autre piste. «La suppression des régimes spéciaux pose des problèmes à trois cantons seulement: Genève, Vaud et Bâle. Pourquoi ne pas réfléchir sur la péréquation financière intercantonale pour trouver une solution?» (24 heures)