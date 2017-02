Les électeurs UDC ont été les seuls opposants à la naturalisation facilitée

Comment expliquer le oui très clair (62%) des Suisses sur la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération? Le sondage réalisé par Tamedia durant les trois jours précédant le vote permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. Il montre un électorat UDC totalement isolé sur cette question: son rejet massif contraste avec un oui tout aussi massif chez les militants des autres formations politiques.

Oui massif des socialistes



Dans le détail, c'est dans l'électorat socialiste que l'appui à la troisième génération a été le plus marqué: 90% de oui, suivi de très près par les Vert'libéraux (88%), les Verts (81%) et le PBD (79%). La surprise vient du PDC et du PLR, où trois quart des électeurs ont suivi le mot d'ordre de leurs partis, malgré un engagement relativement faible des élus dans la campagne. Au final, seuls les militants UDC ont glissé un non dans l'urne, sans hésitation. Le rejet s'élève à 83%. Rarement la polarisation aura été aussi marquée entre l'UDC et l'ensemble des autres partis.

Léger fossé ville-campagne



Le sondage note un léger fossé ville-campagne: les habitants des régions rurales (56% de oui) ont été moins enthousiastes que les urbains (63% de oui). Mais la question de la naturalisation n'a pas divisé les générations: les 18-34 ans votent exactement comme les plus de 65 ans: là, le oui s'élève à 63%, contre 57 à 59% chez les 35-64 ans. Les personnes sans diplôme sont les seules à rejeter le projet, à 51%, tandis que soutien le plus massif se retrouve chez les universitaires (77% de oui). La courbe est identique si on tient compte des salaires. Toutes les catégories de revenu ont dit oui, mais le soutien est d'autant plus fort que l'on gagne confortablement sa vie. (24 heures)