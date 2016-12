Les élus face à Dieu

«Je ne vois pas en quoi mes croyances ainsi que ma conception sur la symbolique de Noël peuvent intéresser les lecteurs de la Tribune de Genève. Cela relève d’une affaire purement privée», estime Rémy Pagani. Le chef des constructions de la Ville de Genève n’est de loin pas le seul à avoir réagi ainsi aux interrogations de notre journal: êtes-vous croyant et que représente Noël pour vous? Tant le maire de Genève Guillaume Barazzone et le conseiller administratif Sami Kanaan que les conseillers d’Etat PLR, François Longchamp et Pierre Maudet, le PDC Serge Dal Busco et le MCG Mauro Poggia ont, eux aussi, botté en touche.

Au moment où les réactions aux attentats sont vives même envers l’islam modéré, la retenue de nos élus, toute empreinte de laïcité, freine sans doute les tensions entre les religiosités. Cette maîtrise tranche avec l’irruption de la religion catholique sur le devant de la scène politico-médiatique française, après la victoire de François Fillon à la primaire de la droite. A Genève, seul le conseiller d’Etat Luc Barthassat (PDC) affiche clairement la couleur: «Je suis catholique et Noël est une période magnifique pour prendre du recul sur le quotidien et passer de riches moments avec sa famille et ses amis. En tant que croyant, Noël prend une teneur très particulière; je pense beaucoup à mes proches, à ceux qui m’entourent et à ceux qui sont partis.» Le patron de l’aménagement cantonal Antonio Hodgers croit, lui, «fortement au message d’Amour universel et de fraternité qui est véhiculé autour de la Nativité. Noël est l’occasion de se retrouver en famille de sang et de cœur. Depuis la naissance de ma fille, cet événement a repris une dimension particulière pour moi. L’innocence et l’espoir ont certainement besoin d’être glorifiés alors que les nuits s’allongent et que l’ombre gagne». Sa collègue de parti, la conseillère administrative Esther Alder est également très attachée à sa famille de cœur: «Je suis croyante à ma manière. Noël représente pour moi la solidarité. Et depuis 30 ans, je le fête avec celles et ceux que la vie n’a pas épargnés.

C’est une grande famille, celle du cœur.»

Enfin, la grande argentière de la Ville, Sandrine Salerno, dernière élue à nous avoir répondu, ne se livre pas davantage sur sa foi, «une question privée». Pour elle, «Noël, c’est le sprint final: des dossiers à boucler, des centaines de cartes de vœux à rédiger, un budget à faire voter ou pas… mais aussi des cadeaux à acheter sans trop avoir le temps, des agendas familiaux à faire coïncider pour se retrouver. C’est l’illusion qu’on aura énormément de temps pour se reposer, pour lire, pour s’amuser, voir ses amis, sa famille alors qu’en fait le temps file. C’est aussi l’envie de quitter Genève, le froid et le stratus; l’occasion de faire le bilan de l’année qui s’achève et prendre des résolutions qu’on ne suivra pas forcément.» Dans son message de vœux pour 2017, le président du Conseil d’Etat ne s’avance, du reste, pas dans cette voie prospective. Mais François Longchamp cite une déclaration du gouvernement genevois hautement d’actualité… alors qu’elle date pourtant du 16 mai 1853: «La liberté des cultes n’est nulle part sur le sol européen plus réelle qu’à Genève. Nous croyons que cette liberté est non seulement un beau titre de gloire pour la nouvelle Genève, mais un précieux élément de paix et de prospérité.» Une belle forme de foi. (24 heures)