«Les habitudes de la population ne changent pas d'un jour à l'autre»

Les Suisses se déplacent toujours autant qu'en 2010. En 2015, les habitants de plus de six ans ont parcouru 36,8 km jour. Le temps de trajet a baissé de 1,3 minute, pour un total de 90,4 minutes. A l'intérieur du pays, le principal moyen de transport reste la voiture, avec 65% de la distance parcourue et un nombre de kilomètres par jour et par personne qui est resté pratiquement le même en 2010 et 2015. La hausse du trafic routier s'explique donc par la croissance de la population.

Ces données ressortent d'un micro-recensement, publié ce mardi matin par l'Office fédéral de la statistique. Elles donnent des bases pour planifier les infrastructures dans le futur. Quelles leçons en tirer? Nicole Mathys, cheffe de section à l'Office fédéral du développement territorial, répond à nos questions.

– Les statistiques montrent qu’on ne se déplace pas forcément plus, mais que la population augmente et avec elle, le trafic. Est-ce une déception?

– C’est vrai qu’il est toujours plus intéressant de dire qu’il y a eu beaucoup de changements. Notre population a certaines habitudes qui ne peuvent pas être changées d’un jour à l’autre. Notre planification est aussi basée sur des hypothèses de comportement relativement stables dans le temps. Ensuite, avec tout le développement technologique prévu, je pense que nous pouvons tout de même nous attendre à des changements plus importants dans le futur.

– De quels développements technologiques parlez-vous?

– La gestion du trafic pourra se faire de façon plus affinée grâce à la géolocalisation et à des informations fournies en flux continu aux automobilistes. Les téléconférences permettront de travailler à distance. Et puis, les voitures autonomes pourront assurer un trafic plus fluide, car elles peuvent circuler plus proches les unes des autres sans risque d’accident.

– Dans l'immédiat, comment peut-on inverser les chiffres?

– Il y a quand même quelques signes positifs. Par exemple, la part du train dans les distances totales a augmenté de 19 à 20% entre 2010 et 2015. On voit aussi que, dans les agglomérations, les gens parcourent des moins grandes distances et que la part des transports publics a augmenté. Nous voulons poursuivre notre stratégie basée sur le développement de zones plus denses, avec des services plus proches de la population. Et mieux utiliser l’infrastructure de transport actuelle. Elle est très bonne, mais elle est trop utilisée durant les heures de pointe, entre 7 et 8 heures le matin et entre 17 et 18 heures le soir. L’idée serait de différer davantage les voyages effectués par la population.

– Comment faire pour que les gens ne se déplacent pas tous au même moment?

– Nous essayons d’y parvenir en changeant les heures de travail et de début des cours ou en encourageant davantage de personnes à travailler à la maison. Nous allons aussi continuer de développer les infrastructures là où c’est nécessaire.

– Va-t-on construire plus de routes?

– Notre planification, en ce qui concerne le rail et la route, est basé sur les perspectives de transport 2040, qui ont été publiées l’an dernier. Comme les chiffres que nous présentons sont très stables, ces analyses restent valables.

– Décaler les horaires, travailler à la maison, mieux utiliser les infrastructures... Ces idées ne sont pas nouvelles. Cela prend du temps à les mettre en place?

– C’est juste, le développement est lent pour le moment, mais il y a des petits changements. On voit par exemple que le nombre de personnes qui travaillent de temps à temps à la maison a considérablement augmenté. Je pense aussi que des nouveaux services et des nouvelles générations vont arriver, ce qui va entraîner un changement des habitudes de la population. On peut penser aux loisirs: peut-être passerons-nous plus de temps près de chez nous ou sur Internet?

– Ces chiffres ne montrent-ils pas qu’il faudra un jour recourir à une méthode plus drastique, comme le mobility pricing?

– Le mobility pricing est étudié par la Confédération. Ce n’est pas une solution à court terme, mais nous y travaillons en collaboration avec les cantons. (24 heures)