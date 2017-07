Macron reçoit Leuthard dans un climat apaisé

Après Lausanne, le prochain rendez-vous d’Emmanuel Macron avec la Suisse aura lieu à Paris. Il ne sera plus question d’idéal olympique, mais de politique. Le chef de l’Etat français recevra mardi Doris Leuthard, présidente de la Confédération. Le premier ministre Edouard Philippe sera également de la partie. Une rencontre placée sous le signe de l’apaisement. Loin des accusations de paradis fiscal proférées ces dernières années. «Les relations se sont détendues, reconnaît Guillaume Barazzone (PDC/GE), qui a lui-même été reçu cette semaine à l’Elysée. Depuis que la Suisse a accepté l’échange automatique d’informations, c’est une nouvelle page qui s’ouvre et qu’il faut écrire.»

Quels sont les objectifs de cette rencontre? «Ce sera l’occasion d’évoquer les relations entre l’Union européenne et la Suisse», précise par communiqué la présidence française. Seront également abordés «l’ensemble des volets d’une dense relation bilatérale, notamment en matière d’échanges commerciaux, d’intérêt pour l’innovation et la recherche, d’engagement commun dans les sujets, comme le climat ou la lutte contre le terrorisme».

Curiosité bienveillante



Un inventaire à la Prévert que Fathi Derder (PLR/VD), président de la délégation des relations avec le Parlement français, résume en deux priorités. «Nous devons régler les derniers litiges fiscaux, à savoir enterrer les problématiques du passé sur les conventions liées aux forfaits fiscaux ou aux successions. Une fois ces litiges résolus, il faut poser les bases d’une politique d’innovation au niveau européen. Emmanuel Macron veut mieux positionner son pays dans ce domaine. La Suisse qui possède un écosystème riche a un rôle indéniable à jouer.»

Le calendrier semble en tout cas se prêter à merveille à une rencontre radieuse. Mercredi, Berne et Paris annonçaient avoir trouvé une issue à la crise qui couvait depuis des mois autour de l’échange de renseignements bancaires. La Suisse qui avait bloqué ces échanges a décidé de les reprendre. L’enjeu portait sur la confidentialité des données. Quelle solution a-t-elle été trouvée? L’Administration fédérale des contributions ne souhaite pas s’exprimer sur un contenu «confidentiel». Voilà au moins un point sur lequel les deux présidents n’auront pas à s’écharper.

A ce calendrier favorable, s’ajoute une «curiosité bienveillante» à l’égard de la Suisse. Les mots sont ceux de Joachim Son-Forget, nouveau député des Français de Suisse à l’Assemblée nationale. Lorsqu’il était banquier chez Rothschild, Emmanuel Macron est passé par la Suisse. «Il connaît bien le pays. Il y a de bonnes bases pour une écoute et un respect mutuel.» Et l’élu du mouvement En Marche! de s’enthousiasmer notamment sur le système d’apprentissage qui pourrait inspirer Paris. «La France ne peut pas faire un copier-coller de la formation duale, mais s’en inspirer.» Il cite encore les start-up et les investissements de part et d’autre de la frontière. «La Suisse est un pays industriel, il faut dépasser l’image du chocolat.»

Tout est-il aussi rose dans les relations? «La Suisse a une chance unique de se faire mieux entendre par Paris grâce à Alexis Kohler, le secrétaire général de l’Elysée, analyse Manuel Tornare (PS/GE). C’est le bras droit d’Emmanuel Macron, et il connaît très bien la Suisse, puisqu’il a travaillé à Genève.»

Le conseiller national compte sur cette proximité pour faire avancer des dossiers concrets. «Dans une région frontalière comme Genève, mais aussi à Bâle ou dans l’arc jurassien, il y a de grands défis liés aux transports, au logement, mais aussi toute la thématique du dumping salarial. Parler du climat, du terrorisme ou de l’Europe, c’est bien. Mais il ne faut pas oublier les problèmes de la population. Si on ne fait rien, c’est la porte au populisme. En Suisse et en France aussi.»

Levier de pression



L’Europe, il en sera pourtant question. La Suisse n’est toujours pas sortie de l’impasse posée par l’initiative contre l’immigration. Elle est de plus empêtrée dans un accord institutionnel censé renouveler les Bilatérales, mais dont personne ne semble vouloir vraiment à Berne. Doris Leuthard trouvera-t-elle un allié en la personne d’Emmanuel Macron? «Il n’y a pas d’urgence, rétorque Yves Nidegger (UDC/GE). Les relations Suisse-UE, c’est du flan. Si la Suisse doit trouver des partenaires, ce n’est pas avec Paris qu’il faut les chercher, mais auprès des 13 pays liés au milliard de cohésion que la Suisse est prête à verser. Il est là, le levier de pression.»

Yves Nidegger douche d’ailleurs les espoirs de tous ceux qui mettent de grandes attentes dans cette rencontre au sommet. «A mon avis, les rapports avec la France, cela concerne surtout les cantons. Genève n’a pas les mêmes problèmes avec les frontaliers que Nidwald. Une visite d’Etat, ça fait partie des choses qu’une présidente doit faire. Ça donne du lustre à tout le monde, il y a des promesses qui sont faites, mais ce n’est pas là que se règlent concrètement les problèmes.» (24 heures)