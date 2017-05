Nous faisons un demi-tour du globe par an

Les Suisses ont la bougeotte. En 2015, ils ont parcouru pas moins de 24 849 kilomètres par personne, en Suisse ou à l’étranger (+21% par rapport à 2010). Soit plus de la moitié du tour de la terre, ou environ septante fois la distance routière entre Genève et Saint-Gall. Les trajets effectués à l’étranger ont connu une véritable explosion pour s’établir à 11 095 kilomètres (45% de tous les déplacements). A titre de comparaison, ces escapades ne représentaient que 6891 km en 2010.

L’avion, en particulier, est montré du doigt, puisqu’il y a deux ans nous avons volé pas moins de 8986 kilomètres. Les Suisses, apparemment, sont de grands fans: les voyages d’ordre privé (avec nuitée) ont augmenté de 53% en cinq ans, et la distance parcourue de 57%. Tout cela entraîne aussi une charge importante pour les aéroports et leurs voies d’accès, soulignent nos autorités.

Ces chiffres ressortent du microrecensement mobilité et transports 2015, publié ce mardi à Berne. Ce relevé statistique est publié tous les cinq ans depuis 1974. Qu’en est-il des trajets à l’intérieur du pays? «Entre 2010 et 2015, les distances sur lesquelles M. et Mme Suisse se sont déplacées restent stables, résume Marc Gindraux, chef de la division Territoire et Environnement à l’Office fédéral de la statistique (OFS). La part du rail augmente encore. Cela dit, la voiture reste le moyen de transport principal, utilisé pour deux tiers des distances.» Auto, vélo, transports publics? Plus de détails sur nos mouvements au quotidien en Suisse.

Une heure et demie par jour

En 2015 en Suisse, chaque habitant de 6 ans ou plus a passé en moyenne 90,4 minutes par jour dans les transports sur le territoire national (-1,3 minute par rapport à 2010). Il a parcouru 36,8 kilomètres. Cette distance n’a pratiquement pas changé par rapport à 2010. En revanche, elle a progressé de 5,5 km (+18%) depuis 1994. Les déplacements sont aussi plus rapides: entre 1994 à 2015, le temps passé dans les transports n’a augmenté que de 9%. Sans surprise, on note des pointes entre 7 et 8 heures, puis entre 17 et 18 heures. Le télétravail est-il une solution? 6% des personnes sondées ont répondu qu’elles n’avaient pas bougé le jour J parce qu’elles travaillaient à la maison. Cette part est deux fois plus importante qu’en 2010.

Les hommes parcourent en moyenne 42 km, soit une distance d’environ un tiers supérieure à celle des femmes, mais cet écart s’est réduit depuis vingt ans. Les 18-24 ans se déplacent plus que les autres, avec 48 km quotidiens. Ce chiffre diminue avec l’âge, pour afficher 13,3 km chez les plus de 80 ans (qui sont toutefois plus mobiles que par le passé). Les habitants des agglomérations affichent 34,8 km, contre 42,5 km pour ceux des autres régions. Les Genevois sont en queue de peloton, avec 22,1 km.

Les loisirs avant le travail

Environ 44% de la distance que nous parcourons au quotidien est liée à nos loisirs (50% en 1994). Suivent les trajets pour se rendre au travail (24%) et pour les achats (13%). Ceux effectués durant l’activité professionnelle (par exemple pour se rendre à une séance) représentent 7%. Même en semaine, les loisirs restent en tête, avec 31% de nos déplacements qui y sont consacrés, contre 26% pour le travail.

La voiture d’abord!

Les Suisses roulent en moyenne 23,8 km par jour avec leur automobile sur le territoire national. Ce chiffre est resté pratiquement stable par rapport à 2010, mais il était un peu plus faible en 1994 (21,3 km). L’Office fédéral de la statistique (OFS) et celui du développement territorial (ARE) en tirent une conclusion: l’augmentation du trafic enregistrée ces dernières années est essentiellement due à la croissance de la population et du trafic international.

Justement, qu’en est-il des bouchons? En 2015, 8% des automobilistes étaient quotidiennement pris dans des embouteillages quand ils se rendaient ou rentraient du travail (ou sur leur lieu de formation), contre 6% en 2010. Beaucoup d’usagers tiennent compte de cette question. Quelque 30% d’entre eux choisissent un autre parcours, 21% modifient l’heure de départ, 7% changent de moyen de transport… Et 37% prennent leur mal en patience (31% en 2010).

Les 78% des ménages possèdent au moins une automobile. Leur taux d’occupation patine. En 2015, on comptait en moyenne 1,56 personne à bord, contre 1,6 en 2010 et 1,63 en 1994. Maria Lezzi, directrice de l’ARE, note ainsi que le potentiel du covoiturage reste inexploité. Dernière information: les 18-24 ans retrouvent le goût du volant. Alors qu’ils étaient de moins en moins nombreux à détenir un permis de conduire, ce chiffre est légèrement reparti à la hausse entre 2010 et 2015.

Le train gagne du terrain

Le train est le champion des transports publics. Il représente 20% de nos déplacements (en km) en 2015, contre 19% en 2010. En moyenne, nous effectuons chaque jour 7,5 km sur les rails. Cette distance a augmenté de 6% en cinq ans, et de plus de trois quarts par rapport à 1994. De façon générale, les transports publics dans leur ensemble représentaient 24% de la distance journalière parcourue en 2015 contre 18% en 1994. Selon les chercheurs, cela est principalement dû à l’amélioration de l’offre et de l’infrastructure ferroviaires.

Genevois champions de la marche

La part des déplacements en transports publics ou en mobilité douce a progressé dans les agglomérations ces dernières années. Toutes régions confondues, nous utilisons nos pieds et les transports publics routiers pour parcourir respectivement 5% et 4% de nos distances quotidiennes.

En moyenne, les Suisses marchent chaque jour une demi-heure, soit 36% du temps accordé aux transports. Ils effectuent ainsi 1,9 km, une distance qui a reculé de 7% depuis dix ans. Les champions? Les Genevois et les Saint-Gallois (ville), qui réalisent 8% de leurs distances à pied. Les premiers sont d’ailleurs des caïds de la mobilité douce, eux qui effectuent 13% de leurs déplacements à pied ou à vélo. Seuls les habitants de Bâle-Ville font mieux, avec 14%. Dans le canton de Vaud, moins urbain, cette proportion est de 6%. (24 heures)