Pierre Maudet et Christian Lüscher vont-ils se déclarer candidats?

L’heure de récupérer une place au Conseil fédéral a-t-elle sonné pour Genève? Après un week-end marqué par l’annonce d’ambitions vaudoises (celles de Jacqueline de Quattro et d’Olivier Français), les libéraux-radicaux genevois guettent l’éventuelle déclaration de l’un des leurs dans la course à la succession de Didier Burkhalter. Les deux papables pressentis, le conseiller d’Etat Pierre Maudet et le conseiller national Christian Lüscher, se terrent encore dans le mutisme.

«Tous deux ont les capacités du poste, mais la représentation du Tessin au Conseil fédéral est une vraie question», commente Jacques-Simon Eggly, ancien conseiller national libéral. Le suspense ne saurait trop durer. «La section genevoise du PLR a fixé un délai au 4 août pour se déclarer, rappelle son président, Alexandre de Senarclens. Si on devait avoir une ou plusieurs candidatures, une assemblée des délégués serait convoquée le 8 août.»

Autre élément de calendrier: la base tessinoise dira le 1er août si elle confirme ou pas le mot d’ordre de la direction cantonale de propulser le seul Ignazio Cassis. Si tel était le cas, cela favoriserait des candidatures hors Tessin.

L’un peu motivé…

Alexandre de Senarclens souhaite que le canton tente de reprendre une place au gouvernement, perdue depuis le départ de Micheline Calmy-Rey il y a près de six ans et cent ans après l’élection du libéral Gustave Ador, notamment afin de défendre en haut lieu la Genève internationale. Mais il ne cache pas que le calendrier n’est pas idéal, à quelques mois des élections cantonales.

«On serait évidemment fier si Pierre Maudet accédait au Conseil fédéral et ce serait très positif à long terme pour Genève et la Confédération, commente-t-il. Mais dans l’immédiat, on a besoin de lui en tant que locomotive pour les élections cantonales. Ce serait donc un sacrifice, mais dans l’intérêt supérieur de notre pays.»

Au sein du PLR genevois, les prises de parole officielles n’abondent pas sur le sujet, mais les commentaires discrets vont bon train. Plusieurs pontes du PLR genevois concordent pour juger improbable une candidature de Christian Lüscher. Le vice-président du parti national n’éprouverait pas l’envie qui l’avait animé en 2009, quand le groupe PLR l’avait présenté aux côtés de Didier Burkhalter, au profit duquel le Genevois s’était retiré. Cet avocat d’affaires à succès aurait en outre trop à perdre à briguer une charge ministérielle.

…?et l’autre hésitant

«Lui comme Maudet savent leurs chances très faibles», lâche un stratège du PLR. «Chaque élection au Conseil fédéral voit émerger des thèmes, poursuit un élu. Cette année, il s’agit de la place des Tessinois ou celle des femmes, mais rien n’est acquis.» Reste que les deux Genevois, mâles et francophones, sont donc pour l’heure hors sujet. A moins de faire émerger un autre thème: celui de l’antidote à un Cassis trop proche des assureurs ou de la représentation de la Suisse urbaine et moderne? Voilà qui ne serait pas dénué de pertinence, mais qui serait dépourvu de chances de succès face à un parlement aux couleurs très conservatrices et où Pierre Maudet reste en outre peu connu.

D’où le dilemme qui agiterait le ministre trentenaire, selon plusieurs voix libérales-radicales. Celui qu’on dépeint depuis des lustres comme programmé pour la charge suprême serait jugé peu crédible, voire couard, s’il démentait son intérêt pour le poste. Pas bon pour l’image. Mais il y a pire. Ses chances actuelles sont si ténues à Berne qu’il risquerait même de ne pas être retenu sur le ticket que le parti présentera aux Chambres, comme cela est arrivé au Vaudois Pascal Broulis en 2009. Cette humiliation écornerait son image locale et serait fort malvenue à quelques mois d’élections cantonales où, après le retrait de François Longchamp, il est chargé de tirer le parti en avant.

Que faire? Tenter le coup de poker? Ou, comme le suggère un routier de la politique, profiter de la fête nationale pour vanter les vertus de l’équilibre helvétique? Ce serait l’occasion de plaider la cause tessinoise et de déguiser ainsi un opportun renoncement en charitable abnégation.

