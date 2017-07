«Pour un parlementaire, il est légitime de s'intéresser au gouvernement»

«Je serais très honoré si l'on me sollicitait pour être candidat au Conseil fédéral.» Le conseiller aux Etats Olivier Français (PLR/VD) a fait part de ses intentions à la RTS samedi soir. Un peu plus tôt dans la journée, c'est la conseillère d'Etat vaudoise Jacqueline de Quattro qui s'était placée dans la course à la succession de Didier Burkhalter. Président du PLR vaudois, le conseiller national et syndic d'Aigle Frédéric Borloz s'en réjouit. Interview.

Olivier Français qui déclare publiquement son intérêt pour le Conseil fédéral, quelques heures après Jacqueline de Quattro, cela vous a-t-il surpris?

Pas du tout. Pour un parlementaire à Berne, il est légitime de s'intéresser au gouvernement. Au sein du PLR, il était prévu de laisser les gens réfléchir durant le mois de juillet, et s'exprimer le cas échéant. Olivier Français n'a rien fait d'autre. Les choses se passent comme prévu.

Pour vous et votre comité, cela complique-t-il les choses en vue de la réunion du 10 août?

Je ne l'ai pas encore organisée. En tant que président, je suis très content. Nous avons des candidatures de poids, des gens ambitieux qui ont envie de consacrer une partie de leur vie à notre pays. Cela veut dire que nous avons une section vivante. Attendons la fin juillet pour voir la suite. Si nous nous retrouvons avec cinq candidatures officielles le 10 août, cela compliquera un peu les choses...

Le PLR vaudois a déjà une femme sur la ligne de départ, peut-être bientôt deux avec Isabelle Moret, et maintenant un homme avec M. Français. Il va falloir déterminer la meilleure stratégie...

Le jour de l'élection, les 246 parlementaires devront tenir compte d'un grand nombre de données. La représentation féminine, les compétences, l'expérience des candidats, etc. Ils ne voteront pas une femme pour voter une femme. Ils ne voteront pas un Tessinois pour voter un Tessinois. Le but est de choisir la bonne personne au bon moment. Aujourd'hui, le jeu reste très ouvert et c'est tant mieux.

Vous attendez-vous à ce que d'autres personnalités sortent du bois au sein du PLR vaudois?

(Sourire) Plus trop, mais peut-être...

(24 heures)